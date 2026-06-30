La onboard de Marc Márquez captó su rabia al ver la caída de su hermano Álex

Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUN 2026 - 10:17h.

El '93' de Ducati sabía que la caída había sido dura

Marc Márquez le pasa toda la presión a Jorge Martín y habla de los favoritos para luchar por el Mundial: "No hay dos nombres"

Compartir







El Gran Premio de los Países Bajos dejó una de las imágenes más llamativas del fin de semana lejos de la lucha por la victoria. Marc Márquez, que afrontaba la cita de Assen pocos días después de anunciar su renovación con Ducati hasta 2028 y con el objetivo de seguir consolidando su candidatura al Mundial, no pudo ocultar su preocupación durante la segunda sesión de entrenamientos del viernes al presenciar la caída de su hermano Álex Márquez.

El piloto de Gresini reaparecía tras no correr en Brno y varias semanas de baja por una doble fractura de vértebra y clavícula y cuando volvió a sufrir un accidente, hizo saltar todas las alarmas. El incidente se produjo en la segunda sesión de entrenamientos del viernes mientras Marc rodaba sobre su Ducati. Al pasar por la curva en la que Álex acababa de irse al suelo y observar cómo los comisarios y los servicios médicos acudían a atenderle, su reacción de rabia quedó grabada por la cámara instalada en su moto.

La rabia de Marc Márquez al ver la caída de su hermano Álex

Las imágenes de la ‘onboard’ muestran a Marc Márquez visiblemente afectado al comprobar que su hermano permanecía en el suelo siendo atendido por los médicos tras el accidente. El piloto de Ducati levantó el brazo en un gesto de frustración y, segundos después, llegó a golpear con el puño el depósito de su moto.

Álex llegaba a Assen en una situación delicada en cuanto a su estado físico ya que regresaba a la competición después de perderse varias semanas por lesión y de renunciar al Gran Premio de Brno al no encontrarse en condiciones de competir. El accidente quedó en un susto y aunque Álex mostró claros gestos de dolor y decidiera no participar en la Q2, las pruebas médicas descartaron una lesión de gravedad y el piloto pudo continuar en el Gran Premio acabando 5º la carrera del domingo.