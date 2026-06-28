Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 17:40h.

Marc Márquez reconoce que su objetivo era sobrevivir y valora positivamente su séptima posición en Assen

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Después de un Gran Premio de los Países Bajos marcado por las caídas y el desgaste físico, Marc Márquez abandonó Assen con una sensación que para él valía más que cualquier resultado: salir ileso. El piloto español, que administró esfuerzos durante toda la carrera para evitar riesgos en uno de los circuitos más exigentes del calendario, terminó satisfecho con un fin de semana en el que el gran objetivo era dejar atrás el trazado neerlandés sin agravar su estado físico. Mientras Ai Ogura se llevó una sorprendente victoria, Jorge Martín reforzó su liderato del Mundial con un nuevo podio y Marco Bezzecchi sufrió una dura caída cuando peleaba por las posiciones de cabeza.

Márquez reconoció que durante la carrera priorizó la prudencia sobre cualquier intento desesperado por ganar posiciones. "Más que una locura, larga, porque iba encima de la moto, esperando esas diez últimas vueltas para dar un pasito más y de hecho, lo he hecho, incluso llevando el blando. Iba pilotando suave, fino, para terminar la carrera y salir de Holanda sin ninguna lesión", explicó. Esa era la auténtica victoria para el ocho veces campeón del mundo, que insistió en que Assen era uno de los escenarios que más le preocupaban. "Cambia que he salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito. Yo ya me quejé el año pasado de que aquí la grava no está bien. Hoy, a Bezzecchi le ha pasado lo mismo. Lo entendí el viernes y dije: 'Quiero salir de aquí sin lesiones' y así lo he hecho", afirmó, recordando también el fuerte accidente sufrido por Fermín Aldeguer durante el fin de semana.

Marc Márquez y la lucha por el Mundial de MotoGP

El piloto de Cervera también tuvo palabras para Bezzecchi, cuya caída puede tener consecuencias importantes en la pelea por el campeonato. "Veremos cómo está físicamente, porque vi la caída y es muy fea. ¿Nada roto? Entonces es de goma, porque ha dado muchas vueltas, a mucha velocidad. Esperemos que no tenga nada, pero en las carreras todo puede pasar: sales mal, te pones por ahí en medio y cuesta adelantar. Se ha caído, pero el Mundial es muy largo y puede pasar de todo", comentó dejando claro que todavía queda mucha temporada por delante y que cualquier incidente puede cambiar el rumbo de la clasificación.

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Precisamente por eso, Márquez evitó centrar la pelea por el título únicamente entre él y Bezzecchi y, de paso, trasladó la presión al actual líder del campeonato, Jorge Martín. "Veremos. Aquí el 37 lo tenía que hacer Bezzecchi y no lo ha hecho. La gente habla de Bezzecchi y Marc y hay un Jorge Martín que va líder, un Ogura, que hoy ha ganado y viene puntuando fuerte en todas las últimas carreras. No hay dos nombres, sino cinco nombres que te pueden ser campeones del mundo", destacaba. Un mensaje con el que el catalán rebaja las expectativas sobre su candidatura, recuerda que el líder sigue siendo Martín y reivindica que la lucha por el Mundial de MotoGP continúa completamente abierta cuando todavía resta más de media temporada por disputarse.