Redacción ElDesmarque Madrid, 07 JUL 2026 - 12:34h.

El '93' sabe que para luchar por el título debe estar al 100% físicamente

La onboard de Marc Márquez captó su rabia al ver la caída de su hermano Álex

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Marc Márquez no quiere dejar escapar sus opciones de conquistar un nuevo título de MotoGP. El piloto de Ducati afronta una fase decisiva de la temporada con la vista puesta en el Gran Premio de Alemania, que se disputará este fin de semana, del 10 al 12 de julio, en Sachsenring, el circuito más exitoso de toda la trayectoria del ocho veces campeón del mundo. El catalán ha logrado doce victorias mundialistas, nueve de ellas en la categoría reina y es el piloto más dominante de la historia en el trazado germano.

El '93' ocupa actualmente la quinta posición del Campeonato del Mundo, a 40 puntos de Jorge Martín, líder de la clasificación y tiene por delante a Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio y Ai Ogura. Después de las carrera de Alemania, MotoGP comenzará el parón veraniego y Márquez tiene claro que lo afrontará de una forma diferente para estar al 100% a la vuelta de vacaciones, aunque ya ha empezado a prepararse incluso antes de la pausa del mundial.

Marc Márquez renunciará a parte de sus vacaciones para recuperarse al 100%

Durante su participación en el World Ducati Week, celebrado en Misano, Márquez ha explicado que el objetivo principal del verano será mejorar físicamente para afrontar el tramo decisivo del campeonato en las mejores condiciones. “La moto está funcionando, también el equipo y mi mentalidad. Necesito trabajar en mi cuerpo para intentar dar un paso adelante este verano; mis vacaciones serán más cortas”, aseguró el '93' para Sky Sport Italia.

El catalán continúa recuperándose de los problemas físicos derivados de la lesión sufrida la pasada temporada y considera que todavía tiene margen para mejorar el rendimiento de su brazo y su hombro, un aspecto que ha condicionado algunas de sus actuaciones durante este curso.

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Marc Márquez tiene una oportunidad de oro en Sachsenring

El piloto de Ducati también ha reconocido que el Gran Premio de Alemania puede marcar un punto de inflexión en su temporada por las características del circuito. “Es un trazado que se adapta a mi estilo. Intentaremos luchar por el podio”, afirmó. Con 444 puntos todavía en juego hasta el final del campeonato, Márquez mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el título y para ello, está dispuesto incluso a sacrificar parte de su descanso veraniego con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al tramo decisivo de la temporada.