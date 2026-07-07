Ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz: Ferrari entrenará el Madring esta semana

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 JUL 2026 - 10:53h.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc estarán al volante del SF-26

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Ferrari será el primer equipo de Fórmula 1 en rodar sobre el Madring. Apenas unos días después de la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, la escudería italiana ha puesto rumbo a Madrid para realizar una jornada de pruebas en el trazado que acogerá el Gran Premio de España a partir del 11 de septiembre. Los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera se podrán ver en los canales de Mediaset y en Mediaset Infinity.

El circuito urbano de 5,416 kilómetros y 22 curvas afronta la recta final de sus obras y aunque todavía continúan los trabajos en algunas zonas destinadas al público y en determinadas infraestructuras del paddock, el trazado ya está completamente asfaltado y preparado para recibir un monoplaza de Fórmula 1.

Ferrari estrenará el Madring con un ‘filming day’ de 200 kilómetros

Según ha adelantado Motorsport.com, Ferrari será la encargada de inaugurar el Madring con un 'filming day' durante el jueves 9 de julio. Este tipo de jornadas están contempladas en el reglamento de la Fórmula 1 y permiten a los equipos realizar 'tandas promocionales' con un límite máximo de 200 kilómetros recorridos. La prueba servirá tanto para que la escudería obtenga los primeros datos del nuevo escenario como para que los organizadores del Gran Premio comprueben el funcionamiento de las instalaciones antes del estreno oficial del campeonato.

Durante la sesión, Lewis Hamilton y Charles Leclerc se alternarán al volante del SF-26 para completar las primeras vueltas de la historia de un Fórmula 1 en el Madring. Aunque el objetivo principal será la grabación de contenidos promocionales, este tipo de jornadas también permiten recopilar información útil sobre el comportamiento del coche y las características del circuito, por lo que los de Maranello partirán con una pequeña ventaja cuando llegue el fin de semana del Gran Premio.