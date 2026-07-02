Fernando Alonso no baja los brazos y sigue con el sueño de ganar carreras en Aston Martin

Alberto Cercós García 02 JUL 2026 - 17:04h.

Fernando Alonso habla desde el optimismo de lo que puede suponer la mejora del AMR26 tras el verano

Aston Martin le dará un AMR26 'B' a Fernando Alonso en Spa: "Podría ser el mejor chasis de la parrilla"

Compartir







Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Gran Bretaña con un doble horizonte: exprimir al máximo lo que queda de temporada con Aston Martin y decidir, tras el parón estival, si prolonga su trayectoria en la Fórmula 1. El bicampeón del mundo reconoció en Silverstone que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro y que aprovechará las vacaciones de agosto para reflexionar. "No lo sé, lo pensaré durante las vacaciones de verano, pero no puedo decir que esté realmente conectado, en cuanto a si el coche es bueno o malo. Hay otros factores en los que necesito pensar", explicó el español dejando claro que su continuidad no dependerá únicamente del rendimiento del AMR26. Aun así, Alonso mantiene intacta la ambición y sigue hablando de un objetivo que no ha abandonado desde que llegó a Aston Martin: volver a ganar carreras.

El piloto asturiano también mostró su preocupación por la evolución de la Fórmula 1 y por el comportamiento de los actuales monoplazas en algunos de los circuitos más emblemáticos del calendario. "Creo que Silverstone fue probablemente el mejor de los circuitos, adaptándose perfectamente a ese coche. Creo que este año va a ser muy diferente y no será divertido conducir porque, mirando la vuelta del simulador, va a ser bastante triste para los pilotos, pero también para los espectadores", lamentó Alonso. Sus palabras reflejan que, además de la competitividad de Aston Martin, también valora otros aspectos relacionados con el rumbo que está tomando la categoría antes de decidir si continúa compitiendo más allá de su actual contrato.

La confianza en Aston Martin sigue intacta

Sin embargo, el ovetense sigue encontrando motivos para creer en el proyecto de Silverstone. Aston Martin estrenará un nuevo paquete de mejoras en Budapest y Alonso considera que ese fin de semana puede ofrecer información muy valiosa sobre la dirección que está tomando el equipo. "No sé si el coche mejorará mucho en Budapest, donde tenemos una mejora y un concepto completamente nuevo para el próximo año. Hay diferentes sentimientos en el equipo que me hacen pensar en continuar más años, así que eso ayudará cuando me vaya de vacaciones el 1 de agosto", señaló. Aunque admitió que "sería agradable tener una buena carrera en Budapest", insistió en que ese resultado no será el único factor que influya en su decisión.

Lo que sí tiene claro Alonso es que el proyecto necesita tiempo y que el objetivo continúa siendo convertir a Aston Martin en un equipo ganador. "Esto no es suficiente, nos falta carga aerodinámica, potencia, caja de cambios, experiencia... Necesitamos reagruparnos y hacer un plan", reconoció. Pero, lejos de resignarse, lanzó un mensaje de optimismo a los aficionados: "Estamos trabajando día y noche para mejorar el coche, mejoraremos y ganaremos carreras, no este año. Este es solo el primer paso del plan, no puede ser el último". Además, subrayó que será fundamental comprobar en Hungría que el equipo "está entendiendo cuáles son las debilidades del coche y las está abordando". Esa confianza en la evolución del proyecto explica que, pese a las dudas sobre su futuro, Fernando Alonso siga sin bajar los brazos y continúe persiguiendo el sueño de volver a ganar en la Fórmula 1 con Aston Martin.