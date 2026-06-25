El Atlético entregará las viejas placas a cada jugador

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El Atlético de Madrid tendrá un nuevo Paseo de Leyendas en el Metropolitano. Tras la polémica generada durante los últimos años por el criterio cuantitativo para tener una placa en el estadio colchonero, el club decidió abrir una votación entre los socios el pasado mes de diciembre para valorar qué jugadores deberían tener su nombre junto a la fachada principal del recinto.

Hasta ahora, el criterio era sencillo: todos los jugadores con 100 partidos tenían una placa. Eso ha provocado que futbolistas poco queridos, con el caso de Courtois como máxima expresión, tengan su nombre en el Metropolitano, mientras que otros que no llegaron a esa cifra, como por ejemplo Radamel Falcao, no tengan hueco en el recinto.

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Esa polémica provocó que el Paseo de Leyendas pasara a llamarse Paseo de los Jugadores Centenarios. Pero ahora, habrá un nuevo Paseo de Leyendas en el Metropolitano. La afición pudo votar entre 200 futbolistas atléticos previamente seleccionados y divididos en cuatro bloques históricos, otorgando distintas puntuaciones a sus máximos favoritos.

Los jugadores del Atlético para el Paseo de Leyendas

Meses después, el club ha confirmado que hay 17 jugadores seleccionados por la afición para aparecer en el Paseo de Leyendas. Y son los siguientes, ordenados de mayor a menor puntuación: Fernando Torres, Luis Aragonés, Futre, Simeone, Gabi, Adelardo, Escudero, Ben Barek, Godín, Gárate, Collar, Kiko, Pantic, Forlán, Aparicio, Arteche y Falcao.

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Además, la Comisión Social ha propuesto incluir a Antoine Griezmann, que se acaba de marchar del Atlético de forma definitiva como el mayor goleador de su historia. "Esta propuesta ha sido aceptada por unanimidad y se planteará a votación para la aprobación definitiva por parte de nuestros socios, que serán informados próximamente de la forma de participar", explica el comunicado oficial.

Es decir, que los socios volverán a votar si quieren ver a Griezmann en este Paseo de Leyendas, que sustituirá al actual. "En las próximas semanas se retirarán las placas actuales, que serán entregadas a cada jugador, y está previsto que se instalen las nuevas placas antes del inicio del primer partido de Liga en casa. Además, se creará en el interior del estadio, como parte del recorrido del tour, un nuevo mural donde estarán representados todos los jugadores y jugadoras que han defendido la camiseta rojiblanca en al menos una temporada, como reconocimiento y agradecimiento a su contribución en escribir la historia del Atleti", explica el club.