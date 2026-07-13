Gabi Fernández, principal novedad en el primer entrenamiento del curso

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El Atlético de Madrid ya está de vuelta. A las órdenes de Diego Pablo Simeone, con su nueva ropa de entrenamiento de color amarillo y con Gabi Fernández como mano derecha del Cholo, el equipo rojiblanco ha realizado este lunes su primera sesión de la pretemporada 2026. Lo ha hecho, eso sí, con la ausencia de hasta 15 futbolistas y apenas diez jugadores del primer equipo.

Entre esos diez jugadores están Thomas Lemar y Carlos Martín, que regresan tras jugar el pasado curso en calidad de cedidos en el Girona y el Rayo Vallecano, respectivamente. A la espera de novedades, todo apunta a que ninguno seguirá en la plantilla colchonera de cara al próximo curso.

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Junto a ellos, otros ocho futbolistas más del primer equipo: Koke Resurrección, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman, Jan Oblak, David Hancko, Robin Le Normand y Matteo Ruggeri.

Las 15 ausencias del Atlético de Madrid

En un inicio de pretemporada marcado por la disputa del Mundial 2026, la sesión ha contado con la ausencia de 15 jugadores, la mayoría de ellos concentrados aún con España y Argentina de cara a las semifinales del torneo.

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Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Grimaldo están concentrados con España, mientras que Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina y Juan Musso lo están con Argentina, además de un Nico González que, ahora mismo, pertenece a la Juventus tras jugar cedido el pasado curso en el equipo rojiblanco.

Alexander Sorloth acaba de terminar su participación en el Mundial y tendrá ahora 21 días de vacaciones, además de un futuro en el aire, con la duda de si seguirá en el Atlético el próximo curso. También está aún de vacaciones Obed Vargas tras participar con México en el Mundial y José María Giménez, eliminado a las primeras de cambio con una Uruguay en la que no disputó ningún minuto.

Tampoco han estado presentes en la sesión de este lunes Mortem Hjlumand, que será presentado a las 13:00 horas y todo apunta a que sí estará ya el martes; Johnny Cardoso, que se incorporará dentro de diez días tras pasar por quirófano en mayo; ni Horatiu Moldovan, con permiso del club para negociar su salida tras su fallida cesión al Real Oviedo el pasado curso.