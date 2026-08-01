Las novedades de Simeone en el once del Atlético de Madrid ante el Manchester United

Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 14:18h.

Simeone introduce tres cambios en su alineación

Las opciones de Atlético de Madrid, Barcelona e Inter por el fichaje del Cuti Romero

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El Atlético de Madrid afronta este sábado su segundo compromiso de pretemporada tras vencer por 4-1 al Getafe hace unos días en el primer envite. Los rojiblancos se miden a otro equipo Champions como es el Manchester United con un once en el que Diego Pablo Simeone ha introducido algunas novedades con respecto a la alineación del choque ante los azulones, dejando pistas de la que puede ser su formación de gala.

El Cholo repite con un 4-3-3 en Estocolmo, al menos sobre el papel y a la espera de ver cómo se distribuyen los futbolistas sobre el terreno de juego. Con muchas ausencias aún debido al Mundial, el argentino da entrada a Obed Vargas, Jorge Castillo y Arnau Ortiz como novedades dejando en el banquillo a Morten Hjulmand, Rodrigo Mendoza y Miguel Cubo.

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Simeone apuesta de nuevo por el central de 16 años Jorge Domínguez como el lateral derecho debido a las ausencias de Marcos Llorente y Nahuel Molina, dos de los muchos internacionales que aún tienen que incorporarse tras las vacaciones post Mundial. De los canteranos, Jorge Castillo y Arnau Ortiz formarán como titulares en un once en el que repite presencia Carlos Martín a la espera de encontrarle un equipo en el mercado.

En la convocatoria ofrecida este viernes, el entrenador colchonero dejó fuera de la lista tanto a Pablo Barrios como a Johnny Cardoso. En ambos casos se debió a una decisión técnica para dar descanso a ambos futbolistas que se perdieron el Mundial por distintos problemas físicos.

Alineaciones del Manchester United-Atlético de Madrid

XI del Manchester United: Tom Heaton; Ayden Heaven, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw; Andrey Santos, Shea Lacey, Amad Diallo, Mason Mount, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo.

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XI del Atleti: Jan Oblak; Jorge Domínguez, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke Resurrección, Obed Vargas, Jorge Castillo; Arnau Ortiz, Ademola Lookman, Carlos Martín.