Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 20:19h.

Ilias Kostis se marcha al Castellón

Las opciones de Atlético de Madrid, Barcelona e Inter por el fichaje del Cuti Romero

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El Atlético de Madrid ha anunciado este viernes el traspaso de Ilias Kostis al CD Castellón que llevará al greco-chipriota a tener su primera experiencia en el fútbol profesional. A falta de un año para que finalizase su vinculación con el equipo colchonero, el central se marcha traspasado después de varias temporadas en las que había recibido numerosas llamadas de Diego Pablo Simeone para incorporarse a los entrenamientos y convocatorias del primer equipo.

El conjunto orellut sigue reforzando su equipo con la 11ª incorporación del actual mercado de fichajes después de haber perdido a hombres importantes como Brian Cipenga o Álex Calatrava tras haber alcanzado el play off de ascenso a Primera. En el conjunto albinegro, el zaguero buscará volver a coger confianza tras la grave lesión que sufrió la pasada temporada y que le impidió sumar más presencias con el primer equipo y ayudar al filial a intentar el ascenso a LALIGA HYPERMOTION.

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Ilias Kostis abandona el Atlético de Madrid tras siete años, a los 23, después de haber disputado sólo dos encuentros con el primer equipo, en la Champions 23/24 contra el Feyenoord y en la Copa del Rey 24/25 ante el Vic. A pesar de ello, Simeone sí había confiado en él en numerosas convocatorias siempre que ha habido ausencias en la defensa viajando a citas como el pasado Mundial de Clubes.

El comunicado del Atlético de Madrid con el traspaso de Ilias Kostis

El Atlético de Madrid y el Castellón han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ilias Kostis al cuadro castellonense. El defensa rojiblanco, formado en nuestra Academia desde 2019, continuará su carrera en la Liga Hypermotion.

El defensa griego-chipriota llegaba a debutar con el primer equipo en 2023 en el duelo en casa ante el Feyenoord de la fase de grupos de la Liga de Campeones. La temporada pasada, Ilias sufría una rotura del ligamento cruzado de la rodilla en un amistoso con el primer equipo en octubre, lo que le impidió ayudar al filial en Primera RFEF y tener nuevas oportunidades con el primer equipo.

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Desde el Atlético de Madrid le agradecemos todo el trabajo, dedicación y esfuerzo durante estas temporadas y le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo reto profesional.