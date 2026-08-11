Los culés se cansan de Julián Álvarez y piden al Barça un plan B: “Siempre es igual con el Atleti”

Fran Duarte Madrid, 11 AGO 2026 - 14:43h.

La afición cree que no debe esperar mucho más al delantero argentino del Atlético de Madrid y temen que no llegue ese 'plan B' si Julián acaba quedándose

En vídeo: así ha sido la llegada de Julián Álvarez con su agente a Majadahonda

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El culebrón de Julián Álvarez parece no terminar. El futbolista ya se ha incorporado a la pretemporada con el Atlético de Madrid y, pese a la insistencia del Barça, los rojiblancos no piensan aceptar la oferta de Joan Laporta para fichar al delantero argentino. El presidente culé ya avisó de que la oferta iba a ser limitada y la afición ya empieza a impacientarse al ver que pueden quedarse sin fichar ningún delantero por no abrirse a otras opciones.

Desde ElDesmarque hemos salido a las calles de Barcelona para preguntar a los aficionados culés si esperarían a Julián o si deben activar ya el 'plan B' para fichar a otro jugador. La gran mayoría coincide en esperar como mucho un par de días o hasta final de semana, pero en caso de no cerrarse en ese plazo creen que el club debe olvidarse de Julián e ir a por otro objetivo. Además de Haaland o Harry Kane, practicamente imposibles de fichar, en las últimas horas se ha relacionado fuertemente a Lautaro Martínez con el FC Barcelona después de que Hansi Flick pidiese personalmente estudiar su viabilidad. Un delantero que saldría bastante más barato que Julián y que gusta mucho entre la afición culé.