Adrián Gómez Sánchez 20 ABR 2026 - 21:34h.

Saltó al césped en el minuto 75 y se fue lesionado en el 87

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Andorra en la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidMuchas de las esperanzas del Real Valladolid para reencontrarse con el gol (lleva 290 minutos, desde el tercer gol anotado al Cádiz CF, sin anotar) estaban depositadas en el delantero neerlandés Noah Ohio. En Andorra, el atacante tuvo 15 minutos y, aunque demostró cosas diferentes y positivas, acabó lesionado y con una imagen que hacía saltar las alarmas: con muchos gritos de dolor, llevándose la mano a su rodilla y marchándose del campo en camilla y entre lágrimas.

La imagen sobre el césped en esa acción en el minuto 87 lo decía todo. Un jugador que recuperó la pelota por pura potencia y encaró a Diego Alende, pero se marchó al suelo buscando un penalti que no llegó. Como se ve en la imagen de la parte superior, Ohio regresaba en silla de ruedas, con la rodilla inmovilizada y unas muletas, a Valladolid tras la lesión sufrida en el Estadi de Encamp contra el FC Andorra. Las primeras exploraciones apuntan a una luxación en la rodilla y está por determinar el tiempo de recuperación, sin descartar que pueda volver a jugar esta temporada.

Cabe destacar que el punta se encuentra cedido por parte del Utrecht FC con una opción de compra elevada que no se va a ejecutar y, por ende, volverá a la disciplina neerlandesa la próxima campaña. Ohio sólo ha jugado 55 minutos desde que llegó a la disciplina blanquivioleta en el mercado de fichajes de invierno, distribuidos en cuatro encuentros en los que no ha tenido más de 25 minutos en ningún duelo de este segundo tramo de curso. Era un recurso ante la falta de gol del equipo y la ausencia de perfiles que vayan al espacio o puedan dar otras cualidades que no tienen ni Vegard Erlien, ni Marcos André de Sousa ni, por supuesto, Juanmi Latasa.