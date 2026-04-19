Adrián Gómez Sánchez 19 ABR 2026 - 17:31h.

Cinco partidos sin ganar fuera de casa con Escribá.

Alineación confirmada del FC Andorra y el Real Valladolid en la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid no logró sacar una buena versión en su visita al FC Andorra, que se impuso con un solitario gol de Cardona en la segunda mitad. El partido no fue bueno, el equipo pucelano ni tiró entre los tres palos y acabó sucumbiendo de nuevo a domicilio. Con este resultado negativo, Fran Escribá comentó que tuvieron “controlado” el partido en la primera parte, pero lamentó la falta de producción ofensiva: “Generamos muy poco. Por errores, por no ser capaces de juntar pases, porque había gente muy lejos de la jugada… Defendimos bien, pero con eso no daba”, explicó tras el encuentro.

Preguntado por la imagen en las últimas salidas, Escribá mostró su preocupación: “Los tres últimos fuera el equipo no ha estado a buen nivel. Eso te hace generar menos y no marcar. El equipo está defendiendo mejor, pero la producción ofensiva ha bajado mucho. Ciertos jugadores han bajado el nivel o el ritmo y, como técnicos, tenemos que encontrar soluciones”.

El técnico blanquivioleta señaló que los rivales “conservaron bien el balón” en la tarde de este domingo, por lo que les resultó “difícil quitárselo”. “La única opción para generarles era quitarles el balón. Con la baja de Noah se complicó todavía más el tema”, dijo.

Precisamente, preguntado por la lesión de Noah Ohio, Escribá la catalogó de “infortunio” tras la ocurrida recientemente con Tenés: “No hay un problema más allá de otro tipo de cosas. Ha resbalado y se ha generado una situación como la de Sergi. No descartamos que sea un pequeño susto. Parece descartado que sea algo grave”. Por último, el entrenador comentó que el tramo decisivo de la temporada es “una carrera en la que ninguno de los de abajo está teniendo una buena racha”. “Incluidos nosotros”, apuntó.