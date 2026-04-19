Jesús Pérez Baraja 19 ABR 2026 - 13:17h.

Lo que Clerc detecta que le falta al vestuario del Real Valladolid: "Demasiado sano"

Ocho puestos y nueve puntos de diferencia

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ValladolidEl FC Andorra y el Real Valladolid se van a enfrentar este domingo a partir de las 14.00 horas en el Estadi del a Federación Andorrana de Fútbol en la localidad de Encamp en el partido correspondiente a la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Andorra

Conocida simultáneamente una convocatoria de 23 jugadores con la baja del lesionado Lautaro de León y con los jugadores con ficha de filial, ya se sabe el once del FC Andorra.

Carles Manso apuesta por un 1-4-3-3, sin introducir cambios respecto a la victoria (0-1) ante el Cádiz CF en el Jp Financial Stadium de la ciudad andaluza el pasado fin de semana, en una buena racha que se alarga los últimos cuatro partidos y les ha servido para estar prácticamente salvados.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador catalán: Jesús Owono; Thomas Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Martí Vilà; Efe Akman, Marc Doménech, Dani Villahermosa; Kim Min-Su, Josep Cérdà, y Jastin García.

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Alineación del Pucela

Después de conocer una convocatoria de 23 jugadores con las bajas del sancionado Iván Alejo y de los lesionados Amath Ndiaye, Sergi Canós Tenés y Guille Bueno, y la ausencia de jugadores del Real Valladolid Promesas, ya se sabe la alineación del Pucela.

Fran Escribá apuesta repite con un 1-4-2-3-1, introduciendo cambios respecto al empate (0-0) contra la SD Éibar en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado lunes. De esta manera, entran Clément Michelin por Iván Alejo en el lateral derecho, Lucas Sanseviero por Stipe Biuk y Juanmi Latasa en detrimento de Marcos André da Sousa.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Álvaro Aceves; Clément Michelin, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Lucas Sanseviero; y Juanmi Latasa.