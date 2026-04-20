Adrián Gómez Sánchez 20 ABR 2026 - 10:06h.

Decimosexta derrota de la temporada

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Andorra en la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid ha pasado de cumplir más fuera del Nuevo Estadio José Zorrilla que en su feudo a todo lo contrario. El Real Valladolid acumula cinco partidos con Fran Escribá en el banquillo sin ganar a domicilio y David Torres, jugador capital, ha analizado el encuentro en Andorra desde una perspectiva autocrítica por el 1-0 recibido.

Torres volvió a lamentarse por una nueva oportunidad desperdiciada: "La sensación es de no poder aprovecharla, de rabia. No podemos quedarnos aquí, la semana que viene tenemos otro partido". Además, el canterano explicó que en la primera parte entraron "con mucha intensidad. Eso nos ha faltado en la segunda", lamentó. De hecho, incidió en que debían haber seguido con ella para tratar de lograr algo positivo. Pero todo cambió con el 1-0: "Se encontraron con el gol en una jugada rápida y levantarse es difícil". También manifestó que en ataque les "costó", ya que señaló que "había poco espacio".

Así, el Pucela deberá poner todo en el próximo duelo en el Estadio José Zorrilla para avanzar en esta recta final del curso. "Conocemos la situación y es difícil verse ahí abajo. Hay que centrarnos en nosotros. No podemos depender de lo que haga el resto porque ahí te pueden entrar más dudas. Vamos a ganar a la Real B y el resto, que pelee lo suyo. Tenemos que ir con esa mentalidad. Hay que ir a por ellos desde el primer minuto. Somos nosotros los que tenemos que sacar esto”, argumentó.

Por otro lado, agradeció la presencia en Andorra de aficionados blanquivioletas: "Jugamos por ellos, debemos darles esa recompensa. Lo vamos a dar todo, quedan seis partidos y tenemos que estar juntos”, dijo. Preguntado por su futuro, Torres señaló que está "centrado en que el equipo se salve lo antes posible. El Real Valladolid es mi equipo y estoy muy a gusto aquí, pero sin quitar el foco en que lo importante es salvarse", concluyó.