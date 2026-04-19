Adrián Gómez Sánchez 19 ABR 2026 - 17:30h.

Cinco partidos, cero victorias fuera de casa

Convocatoria del Real Valladolid en Andorra: sin descartes de Escribá

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ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en la derrota (1-0) ante la SD Éibar en la trigesimosexta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

Álvaro Aceves (6): Poco pudo hacer en la jugada de la diana recibida. Realizó una buena parada en los minutos finales.

Clément Michelin (2): Exceso de relajación que pudo costar caro en algunas acciones. Muy mala segunda parte, aunque en ataque lo intentó. Todos sus minutos en el Valladolid han sido muy discretos.

Pablo Tomeo (4): Salvó una acción de gol de Cerdá y estuvo muy contundente en la primera parte. Salió de más en la jugada del gol recibido y su nivel cayó mucho en la segunda mitad.

David Torres (5): Estuvo mejor que su compañero de zaga, rompiendo líneas con alguna conducción interesante.

Carlos Clerc (4,5): Sin errores de bulto, pero tampoco destacó en exceso en nada.

Stanko Juric (4): Intenso y batallador. Recuperó balones y ganó duelos en el primer acto. Dio la sensación de estar con el gancho en la segunda parte y volvió a estar irreconocible.

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Julien Ponceau (4): Dos recuperaciones que generaron contras en los primeros minutos. Bien en la distribución y sin escatimar esfuerzos en la primera parte. Se le notó el cansancio en la segunda mitad y bajó mucho el nivel. Fue cambiado por Lachuer.

Iván San José, Chuki (3): Algo blando en las jugadas y mal en la toma de decisiones. Fue cambiado tras un nuevo partido discreto.

Peter Federico (3,5): Salió enchufado a la segunda parte y dispuso de dos acciones de peligro que sus compañeros no aprovecharon. Fue sustituido en los minutos finales.

Lucas Sanseviero (4): Lo intentó con un disparo potente que se estrelló en David Torres. Cuando se le encontró con espacios fue peligroso. Fue sustituido por Stipe Biuk en el minuto 65.

Juanmi Latasa (3): Descargó bien en varias jugadas al inicio del encuentro, pero fue empeorando con el paso de los minutos. Ni juego de espaldas ni remates. Falló una ocasión dentro del área en la que remató al área. Vio la amarilla por protestar y desesperación. Fue cambiado por Ohio en el 77.

Desde el banquillo

Stipe Biuk (2): Entró por Sanseviero y salió muy desconectado al partido. Mejoró con el paso de los minutos.

Marcos André da Sousa (2,5): Saltó al césped por por Chuki y la tuvo de cabeza pero se le marchó fuera. Su actitud no fue la adecuada.

Mathis Lachuer (2): Ingresó al campo por Ponceau. No pudo dar nada al equipo y tampoco salió con la actitud adecuada.

Noah Ohio (5): Entró por Latasa y tuvo buenos movimientos, pero en un intento de recorte dentro del área se hizo mucho daño en su rodilla y tuvo que irse en camilla.

Vegard Erlien (2): Entró por Peter y las dos opciones que tuvo de asociarse decidió mal.