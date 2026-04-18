Adrián Gómez Sánchez 18 ABR 2026 - 17:45h.

Sin Alejo, Amath, Tenés ni Guille Bueno

Real Valladolid 0-0 SD Éibar: un punto y a seguir sufriendo

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ValladolidLa convocatoria del Real Valladolid para el partido que le va a enfrentar al FC Andorra, correspondiente a la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion 2025/2026, ya está definida y confirmada de forma oficial. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 14.00 horas en el Estadio d'Encamp.

El entrenador del Pucela, Fran Escribá, finalmente no ha podido contar con Amath Ndiaye, ya recuperado pero sin viajar a Andorra por el fallecimiento de su padre, Iván Alejo, sancionado con diez cartulinas amarillas y los lesionados de gravedad Sergi Canós Tenés y Guille Bueno. Por lo tanto, el técnico valenciano no ha tenido que tomar ninguna decisión técnica y puede llevarse a todos los futbolistas disponibles para este importante encuentro contra el conjunto andorrano.

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Aparte de los jugadores que ya pertenecen al primer equipo aunque tengan dorsal de filial, como Noah Ohio, el entrenador tampoco ha tenido que llamar a ninguno de los futbolistas del filial que suelen estar en dinámica del primer equipo durante la semana, como el lateral izquierdo Hugo San Modesto, ya que Iván Garriel ya está a la orden.

Ésta es la lista completa de los 23 jugadores del Real Valladolid que van a estar presentes en el partido ante el Andorra correspondiente a la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion, que se disputará este sábado en el Estadio d'Encamp a partir de las 14.00 horas:

Porteros

• Álvaro Aceves

• Guilherme Fernandes

Laterales derechos

• Clément Michelin

Centrales

• Ramón Martínez

• Pablo Tomeo

• Mohamed Jaouab

• David Torres

Laterales izquierdos

• Carlos Clerc

• Hugo San

Centrocampistas

• Mathis Lachuer

• Víctor Meseguer

• Ibrahim Alani

• Mario Maroto

• Julien Ponceau

• Stanko Juric

Extremos

• Stipe Biuk

• Lucas Sanseviero

• Peter Federico González

Delanteros

• Juanmi Latasa

• Marcos André de Sousa

• Iván San José, Chuki

• Noah Ohio

• Vegard Erlien