Jesús Pérez Baraja 19 ABR 2026 - 17:29h.

Otra derrota fuera de casa

Alineación confirmada del FC Andorra y el Real Valladolid en la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidLa victoria del FC Andorra con un gol de Marc Cardona en el minuto 63 hace soñar a los tricolores con el play off de ascenso a LALIGA EA SPORTS y deja tocado a un Real Valladolid que continúa bailando con la sombra del descenso.

Ambos equipos respetaban a la perfección el guion de partido: los locales tenían el balón y lideraban el juego desde la posesión y los visitantes, con una defensa sólida, buscaban sorprender al contragolpe. En el minuto 15, Min-su Kim recibía de Dani Villahermosa y su chute a la media vuelta se iba fuera por bien poco. Los de Carles Manso, con Gerard Piqué y Jaume Nogués en la grada, llevaban la voz cantante del partido, pero los de Fran Escribá se defendían a la perfección.

11 minutos después de la primera aproximación del Andorra llegaba una del Real Valladolid. Diego Alende estaba providencial rechazando un remate de Juanmi Latasa en el área pequeña después de un centro por la izquierda de Peter Federico González. Y en el minuto 37, los de Fran Escribá tenían la segunda. Un rechace defensivo del Andorra lo remataba desde fuera del área Lucas Sanseviero y, cuando el balón iba hacia la portería defendida por Jesús Owono, salvaba con el cuerpo David Torres. El defensa vallisoletano se encontraba casualmente en el suelo y evitaba el gol de su compañero. A tres minutos del descanso, el Andorra también desaprovechaba una oportunidad. Josep Cerdà, después de combinar con Jastin García, enviaba un potente chut con la zurda y Pablo Tomeo, en el área pequeña, rechazaba de manera providencial.

Segunda parte desastrosa

En la reanudación, el Pucela se quedaba sin argumentos. Nada más empezar, en el minuto 49, Villahermosa recibía de Marc Domènech y, totalmente solo, enviaba su remate raso cruzado cerca del palo. El partido iba transcurriendo con más pena que gloria hasta que Jastin García dejaba su lugar a Marc Cardona por lesión. El delantero de Lleida hacía cinco partidos consecutivos que no jugaba y en el minuto 63 abría la lata después de recibir una asistencia de espuela de Villahermosa y batir con una picadita a Álvaro Aceves.

En el minuto 78, un centro de Stanko Juric por la izquierda lo remataba de cabeza afuera Marcos André de Sousa. Los locales sufrían de manera incomprensible y en el minuto 87, Noah Ohio robaba un balón a Gael Alonso, se plantaba en el área driblando a Diego Alende y apoyaba mal, lesionándose en la rodilla. Los visitantes acababan el partido con 10 jugadores ya que habían hecho ya los cinco cambios. El Andorra podía sentenciar, pero Aceves evitaba el gol de Manu Nieto y, después, Marc Cardona, solo, enviaba por encima del larguero para dejar inamovible el 1-0.