Adrián Gómez Sánchez 22 ABR 2026 - 10:07h.

Sin ganar fuera de casa con Escribá

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Andorra en la Jornada 36 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid sumó otro varapalo más. Los de Fran Escribá volvieron a perder, esta vez 1-0 ante el FC Andorra en el Estadi de Encamp, dando una mala imagen. Un encuentro difícil de ver por parte de los blanquivioletas, en el que los locales tuvieron el dominio y las ocasiones para ponerse por delante en el marcador. Los pucelanos buscaron ser sólidos en defensa y salir a la contra para hacer daño, pero no tiraron a puerta en todo el encuentro, ofreciendo una versión muy discreta.

Marc Cardona anotó su gol aprovechando un fallo defensivo del Pucela y dio un golpe que dejó tocado al equipo vallisoletano, ya que, a pesar de las limitaciones, el partido se podía haber saldado con algún punto a poco que se hubiera puesto más esfuerzo y actitud. Ahora, toca volver a la senda del triunfo para salir del bache.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales después del 1-0 ante el equipo andorrano en Encamp, lo que deja al Real Valladolid fuera de los puestos de descenso, pero con sólo cinco puntos de ventaja y muchos equipos metidos en la pelea por esquivar la parte roja de la tabla. Así lo expresaron en Twitter:

El próximo encuentro blanquivioleta en LALIGA Hypermotion será también en el José Zorrilla ante la Real Sociedad B, que llega a ese partido un puesto y un punto por encima, 41 por los 40 que ostentan los pucelanos después de esta derrota. Un duelo para volver a cumplir en casa y dejar atrás los malos resultados negativos de las últimas semanas en un bache para intentar alejarse más todavía de los puestos de descenso. Eso sí, no será fácil, ya que los donostiarras también se juegan la vida igual que el conjunto blanquivioleta, debido a que están sumidos en una mala racha de un punto conseguido de los últimos 18.