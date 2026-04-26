Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 22:22h.

Francho, Oltra y David Navarro pidieron perdón

Así queda la pelea por la salvación en LALIGA Hypermotion: Real Zaragoza y Cultural caen los partidos claves

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El derbi entre el Huesca y el Real Zaragoza en El Alcoraz que apuntaba a final por la salvación acabó como el rosario de la aurora tras el 1-0 local con una tremenda tangana con un puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido que terminó con la respuesta de Dani Jiménez y Tasende para completar el trío de expulsados. Tras el encuentro, representantes de uno y otro equipo pidieron perdón por lo sucedido con Francho Serrano, José Luis Oltra y un David Navarro que criticó lo que sucedió antes sin querer justificar en ningún momento la agresión de su portero.

El primero en hablar fue Francho en los micrófonos de Movistar+ pidiendo perdón por la imagen dada: "No sé, no sé qué ha pasado. Obviamente, como capitán, quiero pedir disculpas. El Zaragoza no tiene que dar esta imagen nunca. Ha pasado y nada, pedir perdón, porque el Zaragoza no es esto. Muy dolidos otra vez por lo ocurrido en el campo también, por la derrota y por la imagen por momentos y mientras haya vida seguiremos peleando".

En sala de prensa, David Navarro criticó todo lo que había sucedido destacando que "hay líneas que no se pueden traspasar" en referencia al puñetazo de Andrada: "Exactamente, lamentable todo: lo del inicio, del medio y de lo del final, no sólo lo del inicio. Es una jugada, ya lo he dicho, que creo que está mal gestionada porque la pelota creo que ya estaba puesta en juego y no había necesidad de pararlo para reclamarle que si Guti le ha dicho a Jesús, que encima son amigos... pero tampoco es necesario que Jorge vaya hasta allí. No estoy excusando nada, Dios me libre. Al revés, pedir disculpas a todo el que lo haya visto".

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"Y, luego, evidentemente, hay unas líneas que no se pueden traspasar. Da igual lo que ha pasado en el partido: hay unas líneas que no podemos traspasar pero ya no sólo como profesionales, como seres humanos, y las hemos traspasado. Y después se han traspasado por otro lado y se han vuelto a traspasar. Creo que lo mejor es pedir disculpas y no darle vuelta porque es que cualquier argumento que se quiera dar va a parecer una excusa y no tiene ninguna", sentenció el técnico del Real Zaragoza.

No se quiso meter en mucho más David Navarro, aunque sí confirmó que había hablado con Andrada: "Sí, he hablado con él porque es un tipo tranquilo pero ya está. Él tiene su argumento pero hay líneas que no podemos traspasar".

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José Luis Oltra lamenta la imagen dada en el derbi

En Movistar+, José Luis Oltra lamentó todo lo sucedido en esa tangana: "Sí, difícil de explicar. Creo que es, como se suele decir, un cruce de cables en toda regla. Yo me pongo en la situación de la presión y todo lo que supone el derbi, las situación de ambos equipos y todo lo que estamos sufriendo pero no quiero justificar en absoluto algo que es totalmente injustificable. Porque, además, no tiene por dónde cogerse. Es un momento difícil. Yo no sabía qué hacer ni cómo parar porque ahí se monta una tangana y un lío. Ha sido feo porque esto debería ser una fiesta del fútbol aragonés y se ha visto un partido con dos equipos muy necesitados. También me gustaría que se hablara del partido, que ha sido un partido feo, de poco fútbol, pero con mucha lucha y entrega y el equipo se ha dejado el alma y hay que valorarlo. Hemos conseguido una victoria que nos hacía mucha falta y nos permite por lo menos seguir una semana más con vida. Habíamos dicho que era la última bala pues la alargamos una semana más".

Por último, Oltra quiso destacar el buen ambiente entre ambos banquillos pese a la tensión: "Sí, en los banquillos la tensión propia de la incertidumbre del resultado y de la necesidad de lograrlo pero máximo respeto. David y yo todo el rato, al contrario, ha estado muy afectuoso igual que creo que estado yo con él porque no tiene nada que ver. Cada uno defiende sus intereses pero es fútbol. No ha habido nada entre banquillos. Afortunadamente, cuando hemos saltado los banquillos, hemos saltado a separar, no a gneeraer más tensión ni nada por el estilo".