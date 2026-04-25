Celia Pérez 25 ABR 2026 - 11:35h.

El técnico del conjunto ceutí se pronuncia sobre la situación de algunos de sus jugadores

La tremenda rajada de José Juan Romero por el Real Zaragoza-Ceuta: "El partido se ha visto adulterado"

Compartir







A pesar de que aún quedan unas cuantas de semanas para dar el cierre a la temporada y con mucho en juego en LALIGA Hypermotion, es inevitable que se mire muy de cerca al próximo mercado de fichajes. Los equipos ya se mueven para tratar de ir consiguiendo piezas con vistas a la próxima campaña y ahí hay dos nombres vinculados con el Ceuta que apuntan a salir con dirección al Real Oviedo y al Real Zaragoza. Tanto Youness como Rubén Díez tienen las horas contadas en el conjunto ceutí y sobre ello ha hablado José Juan Romero en rueda de prensa.

"Hay veces que los entornos de los clubes o los aficionados se sienten dolidos cuando un jugador o un técnico decide otro camino. Nos ha dado mucho. Si Rubén se va, le ha salido una cosa muy interesante para él, él decide su futuro. Es libre, a partir del 30 de enero para negociar con cualquiera. Ha sido claro. Lo ha dicho. Va a rendir hasta que termine su contrato. Es jugador del Ceuta. Él le tiene que estar agradecido a Ceuta. Y el Ceuta a él", comenzó explicando sobre la situación.

PUEDE INTERESARTE La sorprendente promesa de José Juan Romero si el AD Ceuta se mete en playoff de ascenso

"Esto es hasta bueno para el club. Mientras más futbolistas vengan y revaloricen, más aumenta el nivel de poder de captación para la próxima temporada por parte del Ceuta. Porque saben que vienen a un escenario que lanza a gente. Eso es positivo. Todo es positivo. No entiendo la crítica", añadió.

PUEDE INTERESARTE Iza Carcelén sale muy señalado y llorando del Ceuta-Cádiz y José Juan Romero tiene que consolar a su expupilo

"A los futbolistas como Rubén y Youness, dos casos que ya son público. Si yo fuera aficionado al Ceuta, que los soy ya, no me quedaría más que aplaudirlos. Darles las gracias por todo lo que nos ha hecho disfrutar", apuntó.

Mientras que Youness se marchará para emprender una nueva aventura en el Real Oviedo, Rubén Díaz lo hará al Real Zaragoza, al equipo de su tierra, que por el momento se encuentra en la lucha por evitar el descenso de Segunda.