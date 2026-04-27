Andrea Esteban 27 ABR 2026 - 00:20h.

Reconoce que “se desconectó” en la jugada

El Real Zaragoza condena lo sucedido y anuncia medidas disciplinarias con Esteban Andrada

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Tras la polémica agresión que ha dado la vuelta al fútbol español, Esteban Andrada ha salido a dar la cara. El portero argentino pidió disculpas públicamente después de su agresión y asumió las consecuencias de un acto que él mismo califica como un error grave.

La explicación

Andrada no buscó excusas y reconoció lo ocurrido con claridad: “Fue una situación límite, me desconecté y reaccioné de esa forma”.

El guardameta explicó que se trató de un momento puntual fuera de control, algo que no corresponde, según él, con su trayectoria profesional: “En toda mi carrera solo he tenido una expulsión”.

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Aquí está el eje de todo su discurso. El propio Andrada resumió su mensaje con una frase clara y directa, la misma que marca el titular: “Estoy muy arrepentido, no lo volveré a hacer”.

El argentino fue más allá de una disculpa general y señaló directamente al jugador afectado, Jorge Pulido: "Pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas”.

Reconoció que su comportamiento no estuvo a la altura: “No es una buena imagen para el club ni para la gente”. Un mensaje que busca rebajar la tensión tras una de las acciones más duras de la jornada.

Asume el castigo

Andrada también dejó claro que acepta lo que venga: “Estoy aquí para las consecuencias que me dé la Liga”.

Incluso se mostró dispuesto a dar explicaciones si se lo requieren los organismos competentes: “Estoy disponible para lo que sea necesario”.

Un posicionamiento que apunta a intentar suavizar una sanción que, viendo precedentes, podría ser muy dura.