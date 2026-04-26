Celia Pérez 26 ABR 2026 - 23:24h.

Acabó expulsado tras propinarle un puñetazo a Pulido

Los dos precedentes para una dura sanción a Andrada: de la ida de olla de Pepe al puñetazo del Mono Burgos

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El derbi aragonés entre Huesca y Real Zaragoza ha dejado una de las imágenes más lamentables de la temporada. Ya en el tiempo de descuento, con el 1-0 en el marcador a favor del equipo oscense, el partido se ha visto envuelto en una gran tangana con golpes de uno y otro lado. Esteban Andrada inició todo el follón al propinarle un empujón a Pulido. Por ello, el colegiado decidió expulsarlo con roja directa, desatando la posterior ida de pinza del meta blanquillo que se va lanzado a propinarle un puñetazo al jugador oscense. Todo ello dio inicio a una tangana en la que también acabó expulsado Dani Jiménez, portero del Huesca, al lanzarse contra Andrada y propinarle un puñetazo en la cabeza.

Tras el encuentro, representantes de uno y otro equipo pidieron perdón por lo sucedido con Francho Serrano, José Luis Oltra y un David Navarro que criticó lo que sucedió antes sin querer justificar en ningún momento la agresión de su portero. Poco después ha llegado el comunicado oficial de la entidad blanquilla, que ha condenado los hechos y ha anunciado medidas disciplinarias.

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Comunicado del Real Zaragoza

"En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival.

Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás.

Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible.

Respecto a nuestro jugador Esteban Andrada, el club analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes".