Pablo Sánchez 26 ABR 2026 - 10:43h.

Antonio Hidalgo y la lesión de Yeremay Hernández: "Es difícil que desaparezca completamente"

Un penalti privó al Dépor del triunfo en El Plantío

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El emocionante duelo entre el Burgos y el Dépor en El Plantío se saldó con un empate que no satisface demasiado a ninguno de los dos equipos. El duelo no estuvo exento de polémica, con la expulsión de un jugador local desde el banquillo y alguna que otra acción decisiva desde el punto de penalti que generó debate entre los protagonistas. Antonio Hidalgo, sin ir más lejos, cargó contra el la pena máxima que señaló el VAR en contra de sus intereses.

El míster del Dépor, sin entrar a valorar demasiado si era o no penalti, sí raja contra la disparidad de criterios del VAR y contra otra acción similar que sí pudo beneficar a su equipo. Hidalgo no se mordió la lengua en rueda de prensa. "Parece como que Quagliata le vaya a dar, pero claro, él tiene que saltar. Luego hay una acción de Fer Niño saltando con Lucas Noubi y el brazo le va a la misma posición. Esas situaciones son difíciles de entender, pero son partidos complicados y me gustaría saber cuándo entra y cuándo no y para qué ha venido el VAR al mundo del fútbol".

Ramis reclama otro penalti

El Burgos, más allá del penalti señalado que significó el tanto del empate, también pidió otra pena máxima, en este caso de Yeremay sobre Atienza, que el colegiado no señaló. Ramis, técnico, local, se encargó de destacarlo en rueda de prensa y de indicar que su equipo mereció el triunfo.

"El árbitro ha ido a ver el penalti, que era claro, pero también hay otro braceo de Yeremay con Atienza muy claro. Es una acción revisable en el VAR y no tiene explicación que no lo hayan hecho. En estos partidos tan ajustados esas cosas decantan resultados. Los tres puntos se tendrían que haber quedado aquí".