Jorge Morán 27 ABR 2026 - 09:48h.

Dámaso Arcediano Monescillo trató de recoger todo en el acta

Los dos precedentes para una dura sanción a Andrada: de la ida de olla de Pepe al puñetazo del Mono Burgos

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Lo ocurrido en el Huesca vs Zaragoza sigue dando que hablar en una tangana que pasará a la historia como uno de los hechos más oscuros de nuestro fútbol. El puñetazo de Andrada a Pulido, además de la 'peleas' que se produjeron después tanto en el terreno de juego como en vestuarios, tendrán una dura sanción por parte de la RFEF, quién está estudiando todas las imágenes junto al acta arbitral. Pese a las disculpas de ambas partes tras el partido, el castigo será histórico.

La victoria del Huesca quedará en un segundo plano después de que Esteban Andrada perdiera completamente los papeles, asentándole un puñetazo a Jorge Pulido después de ser expulsado. Esto hizo comenzar una tangana entre jugadores con un Dámaso Arcediano Monescillo, el colegiado, que intentó recoger todo lo ocurrido en el acta.

El acta arbitral del Huesca vs Zaragoza

Dámaso Arcediano Monescillo reflejó de esta manera lo ocurrido con el puñetazo del portero del Real Zaragoza. "En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo", comenzó escribiendo el colegiado.

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"Como consecuencia de estos hechos, se produjo una tangana entre jugadores, teniendo que ser sujetado por miembros de ambos equipos y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ser conducido a vestuarios", prosigue.

Además, también se recogieron las expulsiones de Daniel Jiménez López y Daniel Esmoris Tasiende. "Por dar un puñetazo en la cara de un adversario mediante fuerza excesiva durante una tangana entre varios jugadores, estando el juego parado", dice la primera. "Por dar una patada en la pierna de un contrario, no estando el balón en juego", recoge la segunda.