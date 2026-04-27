Colas desde primera hora de la mañana, poco margen para comprar entradas y "precios abusivos"

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El Rayo Vallecano sigue anclado en el siglo XX. El club vivirá el próximo jueves en Vallecas un partido absolutamente histórico ante el Estrasburgo en la ida de semifinales de Conference League, con la oportunidad de meterse en la primera final europea de su historia. Como es evidente, la hinchada ha respondido con la máxima ilusión posible. Pero la entidad, una vez más, no ha estado a la altura.

Ni en los tiempos, ni en las formas ni en los precios. Para empezar, cientos de aficionados han empezado este lunes por la mañana a hacer cola en las taquillas de Vallecas... sin saber cuándo sacarían a la venta las entradas. Porque, a falta de tres días, los billetes aún no estaban en venta a primera hora del día. La hinchada, que ya conoce más que de sobra al club, intuía que las sacarían este mismo lunes. Y así ha sido.

A las 15:36 horas, el Rayo ha anunciado toda la información relativa a las entradas para el partido de ida ante el Estrasburgo. Apenas tres días antes de que se juegue, un margen difícil de intuir en cualquier otra entidad. Para entonces, las colas en las taquillas ya llegaban a la avenida de la Albufera. Y una vez más, los tickets sólo se pueden comprar de manera presencial, pues la taquilla online sigue siendo algo demasiado moderno para el club y Raúl Martín Presa, su presidente, argumenta que "tiene muchas desventajas".

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Los precios del Rayo Vallecano-Estrasburgo

No sólo eso, sino que además han anunciado a la vez que las taquillas abrían a las 17:00 horas. Es decir, menos de hora y media después de anunciar los precios. Además, las taquillas sólo estarán abiertas lunes, martes y miércoles, ya que las autoridades prohíben abrirlas el jueves al ser declarado partido de alto riesgo.

Luego ha llegado la segunda polémica: los precios. La entrada más barata cuesta 50 euros, ubicada en Fondo. El resto de entradas, en Lateral y Preferencia, oscilan entre los 60 y los 125 euros, además de los 200 euros del palco central.

Esto ha desatado una ola de críticas en las redes sociales contra el club, algo que ha dejado de ser noticia. Muchos aficionados hablan de "vergüenza", otros señalan directamente a la horade publicarlo y algunos van más allá: las entradas de los aficionados del Estrasburgo, que pagarán 20 euros por norma de la UEFA, serán más baratas que las de los propios aficionados del Rayo.