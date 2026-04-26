Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 20:07h.

Íñigo Pérez quiere poner de su parte para ayudar a los árbitros

La rajada de Sergio Camello por la polémica del Rayo-Real Sociedad: "La gente de arriba quiere que el fútbol se convierta en una mierda"

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El Rayo Vallecano y la Real Sociedad igualaron 3-3 en un partido cargado de polémica que acabó con un tremendo cabreo por parte del equipo local reclamando un gol anulado que acabó en penalti para los donostiarras y un penalti no pitado de Remiro sobre Ilias Akhomach. La tensión fue tal que Isi Palazón fue expulsado por insultar al árbitro y se enfrenta a una dura sanción, a lo que respondió Íñigo Pérez en sala de prensa junto a una larga reflexión para, entre todos, mejorar el arbitraje le perjudique o no a los suyos.

La reflexión de Íñigo Pérez sobre el arbitraje tras el Rayo-Real Sociedad

Conversación con Guzmán Mansilla al final: "Bueno, mi sensación y mi conversación con el colegiado tienen que ver más, no con el acierto y el error, que siempre he dicho que soy un fiel defensor del error arbitral, siempre y lo defenderé, porque prefiero que alguien que está en el campo intervenga y cometa un error o acierte, a que no tenga que ser llamado. Es lo que yo le digo, y no es por el Rayo, de verdad, podíamos haber perdido y no sé si es o no es, no me interesa. Yo lo que creo que debemos replantearnos todo el mundo, dentro del fútbol y para ayudar al arbitraje, es que, si tú decides no pitar un penalti, te llama el VAR, que para eso están, vas a verlo y, en el momento en el que tu decisión se va demorando y se van juntando diferentes tomas de cámara y sumas un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco, seis, siete, ocho... los que fueran, tú estás diciendo al público en general que crees que no es penalti. Estás viendo la jugada sabiendo que no estás convencido, y el término, el lenguaje, es muy importante: es pena máxima. Entonces, yo lo que le digo es: si tú tienes esa duda de 10 minutos, creo que no se puede pitar. Y si encima él ha tenido la mala fortuna de que en la jugada siguiente ha habido un gol legal, estamos en un escenario de no sé si es penalti, porque él no lo sabe, yo creo que ahora no lo sabe, y además quitas un gol legal. Entonces, más allá de que hoy nosotros, si ha acertado o no ha acertado, de verdad lo digo, esto es lo que tenemos que replantearnos. Igual habrá que poner un tiempo límite para estar en el VAR, como un minuto. Seguro que será capaz, seremos capaces de tomar una decisión y decir sí o no. Creo que va a ser lo mismo. Entonces, voy un poco a esto. No me quejo, no digo si ha acertado o ha desacertado. Creo que es algo que tenemos que reflexionar y es justo lo que le he trasladado

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Ayudas al arbitraje para mejorarlo: "Voy a intentar explicarlo otra vez. No voy a si es penalti o no es penalti, si tiene que ir al VAR y es nuestro área, no voy a entrar ahí. Creo que lo que tenemos que mirar es en la ayuda al arbitraje, en la ayuda a una persona que, ya lo he dicho una vez, entra en un estadio y no hay absolutamente nadie, a no ser que esté su familia, que quiera que le vaya bien. Todo el mundo le increpa, todo el mundo pide, para los rojos o para los azules. Y eso es una dificultad que es intrínseca al juego porque es así. Me pasa a mí: arbitro los entrenamientos y todos se enfadan conmigo. Entonces, ahí dices: pues es muy difícil arbitrar. Pero yo creo que el protocolo debe ser mejorado, y no solo el del VAR, digo en general. ¿Para qué? Para que se juegue mucho, el árbitro esté poco expuesto y cada vez sea más justo y que no se enerve la gente, le podamos ayudar, etcétera. Es una cuestión de poner en valor el proceso, el protocolo, para que él no se sienta luego damnificado. Porque lo que tengo clarísimo, clarísimo, es que el árbitro hoy no quiere fallar y no quiere que suceda lo que ha sucedido en las gradas, y seguro que se va a su casa con una sensación de decir, '¿qué ha sucedido?'. Entonces, simplemente, desde la ayuda al arbitraje creo que debemos replantearnos muchas cosas. El fútbol antiguo tiene cosas que a los que somos románticos nos enamoran perdidamente y no queremos que se pierdan, y el fútbol actual tiene la tecnología, que puede ayudarnos a hacer cosas que antes no hacíamos. Entonces, creo que, sumado a la dualidad en este caso de entrada del Rayo Vallecano, el arbitraje debería beber de ambas".

Tiempo límite para tomar una decisión en el VAR: "Es que creo que, haciendo un análisis de todas las situaciones de VAR que se dilatan X tiempo, se produce una atmósfera hostil para el arbitraje, para el árbitro en sí. Hoy, con razón o sin razón, el rayista está en su grada y lo único que quiere es gritar, exponerse, decir que es injusto, le grita, a Isi le pasa lo mismo... Entonces, lo único que se ve perjudicado es el fútbol. He dicho lo del límite de tiempo por lanzar una idea que se me acaba de ocurrir ahora pero creo que es algo que debemos mirar, porque el espectáculo será mejor, habrá más justicia, el árbitro estará menos expuesto... Bueno, creo que es algo a debatir, pero ya lo anticipo desde aquí que no me llamen, porque no voy a estar en esa mesa".

Sanción para Isi Palazón: "Bueno, pues creo que, dado lo que queda de LALIGA, dado que le han sacado amarilla y ya tenía cuatro, y dado que no ha podido controlar lógicamente su nerviosismo, su emoción y lo que sucede cuando todos vamos al límite, pues esperaremos la sanción. Pero sí, creo que no va a ser algo bueno. No sé si va a jugar más, espero que sea poco, pero sí, estaremos pendientes de la sanción, que no será poca".