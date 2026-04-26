Celia Pérez 26 ABR 2026 - 16:16h.

Acabó suponiendo el 1-3 en el marcador

El uno por uno y notas del Rayo Vallecano ante la Real Sociedad con varios notables

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El Rayo Vallecano y la Real Sociedad han empatado este domingo en Vallecas en un partido trepidante lleno de tensión y de muchos goles. El conjunto donostiarra consiguió adelantarse por medio de Oyarzabal, pero poco después Sergio Camello devolvió la igualdad al marcador. De nuevo, los txuri urdines batieron la potería rival por medio de Oskarsson y de su capitán, esta vez desde el punto de penalti, y los franjirrojos igualaron por medio de Lejeune y de Alemao, en el tiempo de descuento volviendo loca a toda la hinchada rayista.

Pues bien, el partido tampoco ha estado exento de polémica y fue precisamente en la segunda mitad. En el 69', cuando iba 1-2 en el marcador, Pedro Díaz asistió a Alemao para devolver la igualdad al marcador, pero el VAR avisó a Guzmán Mansilla para revisar la jugada, y tras visionarla en el monitor decidió anularla por una falta previa al gol y pitar penalti a favor de la Real Sociedad. Oyarzabal acabó marcando y subiendo el 1-3 al marcador.

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Una decisión que los expertos arbitrales no comparte, ya que si Pablo Marín llega primero al balón, es el futbolista txuri urdin el que pisa a Ratiu, además de que entienden de que no es una jugada en la que deba intervenir el VAR.

Los expertos arbitrales opinan sobre el gol anulado al Rayo en el penalti de la Real Sociedad

"Esta jugada no es de VAR en la vida. Hay un contacto porque el jugador del Rayo no toca el balón pero el VAR no debería entrar porque no es temerario, lo tiene que pitar el árbitro en directo. No es jugada de VAR para nada. El jugador de la Real pone la pierna entre el balón y el jugador del Rayo. Que me explique cuando entra o no el VAR", explicó Iturralde en Carrusel.

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