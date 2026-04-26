Alineaciones confirmadas de Rayo Vallecano y Real Sociedad de la jornada 32

Pablo Sánchez 26 ABR 2026 - 12:56h.

La Real Sociedad viaja a Vallecas entre bajas pero con una duda resuelta para Pellegrino Matarazzo

Los onces elegidos por Iñigo Pérez y Matarazzo

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Rayo Vallecano y Real Sociedad dan el pistoletazo de salida a la cita dominical con el fútbol en esta jornada 32 de LALIGA EA SPORTS. Con muchos objetivos aún en liza, ambos equipos se miden en Vallecas con diferentes intereses inmediatos. Mientras que los locales quieren seguir alejándose de los puestos de descenso, los txuri urdin, poco después de conquistar la Copa del Rey, desean dar caza a esa quinta plaza que en estos momentos ostenta el Betis.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Iñigo Pérez como Pellegrino Matarazzo dieron a conocer los onces con los que saltarán al terreno de juego de Vallecas.

El once inicial del Rayo

La alineación del Rayo la forman: Cárdenas; Andrei, Pep Chavarría, Pathé Ciss, Isi, Camello, Akhomach, Carlos, Unai López, Lejeune y Mendy.

En el banquillo se quedan: Juanpe Gil, Pedro Díaz, Trejo, Alemao, Gumbau, Mumin, De Frutos, Balliu, Fran Pérez, Pacha Espino, Óscar Valentín y Jozhua.

El once inicial de la Real Sociedad

Con estos jugadores sale de inicio Matarazzo en Vallecas: Remiro; Aramburu, Caleta - Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Barrrenetxea; Take, Oyarzabal y Oskarsson.

En el banquillo se quedan: Marrero, Fraga, Aihen, Gorrotxategi, Aritz, Herrera, Marín, Zakharyan, Wesley, Brais Méndez, Sucic y Beitia.