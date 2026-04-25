La Real Sociedad viaja a Vallecas entre bajas pero con una duda resuelta para Pellegrino Matarazzo

Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 21:18h.

La Real busca reencontrarse con la victoria

La Real Sociedad establece las bases del equipo de Matarazzo con Oyarzabal y Jon Martin y portazo al Barça

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La Real Sociedad afronta su visita al Rayo Vallecano con una convocatoria marcada por las ausencias, pero también por varias noticias clave que cambian el panorama. Entre sanciones, lesiones y decisiones de última hora, el foco estaba puesto en un nombre propio: Aritz Elustondo. Y la duda ya tiene respuesta. Sí estará.

Bajas importantes y un alivio en defensa

El parte de bajas no es menor. La Real llega a Vallecas sin varios nombres habituales: Álvaro Odriozola, Igor Zubeldia, Gonçalo Guedes y Jon Karrikaburu.

Especialmente sensibles son las ausencias en defensa, donde Zubeldia y Odriozola venían siendo piezas importantes. Pero ahí aparece la primera buena noticia.

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La presencia de Duje Caleta-Car, tras retirarle el Comité de Apelación la sanción por acumulación de amarillas, permite recomponer la zaga. Y si a eso se suma la recuperación de Elustondo, el panorama cambia completamente.

Elustondo, que terminó tocado tras un golpe en la cabeza ante el Getafe, finalmente entra en la convocatoria y apunta incluso a tener protagonismo.

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Regresos clave y un once que vuelve a reconocerse

Más allá de las bajas, la lista también deja regresos importantes. El más destacado, el de Sergio Gómez, que vuelve tras cumplir sanción y apunta directamente al once.

Con Caleta-Car disponible, el técnico puede recuperar su pareja habitual de centrales junto a Jon Martín, después de las rotaciones recientes. Y eso devuelve cierta estabilidad a un equipo que la necesita.

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En ataque y creación, nombres como Barrenetxea, Kubo u Oyarzabal vuelven a perfilar un once competitivo, en un partido donde la Real necesita dar un paso adelante tras los últimos resultados. La convocatoria, en definitiva, mezcla necesidad y oportunidad: bajas que obligan… y regresos que alivian.

Matarazzo confirma bajas y deja claro el enfoque

En la previa, Pellegrino Matarazzo puso orden a todas las dudas. Confirmó ausencias, aclaró nombres propios y dejó un mensaje bastante claro: el equipo llega con lo justo, pero competitivo.

Sobre las bajas, fue directo: “Gonçalo Guedes no será parte de la convocatoria. Lo mismo que Karrika”.

Ambos, con problemas de tobillo, se quedan fuera en un momento clave. A ellos se suma la gestión de otros jugadores tocados: “Sucic ha vuelto a entrenar… veremos cuánto tiempo puede tener”.

Pero también dejó buenas noticias, especialmente en defensa: “Elustondo está bien, debería estar bien”. Una frase corta… pero decisiva, porque despeja la gran duda de la semana.

Más allá de nombres, el técnico dejó entrever una idea de fondo: el equipo está en un momento de ajuste, de evolución, donde lo importante no es solo quién juega, sino cómo se compite en este tramo final.