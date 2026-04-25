Joaquín Anduro 25 ABR 2026 - 15:15h.

Matarazzo repasa también los peligros del Rayo Vallecano

La Real Sociedad establece las bases del equipo de Matarazzo con Oyarzabal y Jon Martin y portazo al Barça

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La Real Sociedad vuelve a la acción este domingo con la visita a Vallecas dejando atrás los festejos de la Copa del Rey y la derrota del miércoles ante el Getafe en Anoeta. Pellegrino Matarazzo quiere marcarse el objetivo de ir a por todas en este tramo final de campaña, sirva o no la quinta plaza para ir a Champions, en un partido en el que tendrá algunas bajas pero recupera a Caleta-Car o Zakharyan con la duda de Aritz Elustondo.

Pellegrino Matarazzo, sobre el Rayo Vallecano-Real Sociedad

Bajas de la Real: "Gonçalo Guedes no será parte de la convocatoria. Lo mismo que Karrika, ya que ambos, con esguinces de tobillo, no estarán listos para este próximo partido. El resto de los jugadores se siente bien. Teníamos un par de dudas después del último partido, pero ellos se encuntran bien y deberían ser una opción para el encuentro. El único que podría mencionar aparte sigue siendo Luka Sucic, que tuvo algunas molestias en la rodilla, que también es la razón por la que no tuvo minutos en el último partido. Está listo, ha vuelto a los entrenamientos, pero veremos cuánto tiempo puede tener. Elustondo está bien, debería estar bien".

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Objetivo para el final de temporada: "Queremos terminar fuertes. No queremos que los últimos partidos nos hagan perder el rumbo de nuestro camino. Eso también es muy importante para la preparación de la siguiente temporada. Por supuesto, queremos poner lo máximo sobre la mesa y ver hasta dónde podemos llegar. Incluso sin saber lo que eso significará, si será otra plaza europea o no, o una plaza de Champions League o no. No lo sabemos, pero queremos el máximo éxito posible sobre la mesa y terminar muy fuertes. Lo que esperamos mañana es un partido de alta intensidad por el estilo que el Rayo practica. Es un equipo de presión alta con transiciones rápidas y un estadio que también complementa esa energía que tiene el equipo. Así que estaremos preparados para ello".

Amarilla retirada a Caleta-Car: "Sí, es bueno que sea una opción para el partido. Sobre todo porque Elustondo no sabemos al 100% cómo va a estar. Sí, es una opción para el partido y estoy contento de que pueda jugar".

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Características de Vallecas: "Sí, he oído sobre el estado del césped que no está bien del todo. Todo tiene efecto en el desarrollo del partido. El estadio, las características del equipo... Pero tenemos que tener diferentes soluciones y diferentes caras. Tenemos que ver en qué versión nos enfocamos más, puede ser diferente que en otros partidos".

Sólo dos derrotas del Rayo en casa: "Es un buen equipo en casa con su estilo de juego y el estadio a sus espaldas. Pero siempre hay soluciones. Siempre hay un cierto rendimiento que necesitamos alcanzar para ganar. Depende de nosotros alcanzarlo. Si jugamos el partido como empezamos el último partido contra el Getafe, no tendremos ninguna opción. Necesitamos una energía similar o incluso mayor, como en la segunda parte contra el Getafe. Si alcanzamos eso y somos más precisos en los movimientos y tenemos la determinación de marcar gol, entonces soy muy optimista de que podemos tener éxito".

Convocatoria de Beitia: "Va a viajar con nosotros porque todavía hay una duda. Creemos que Aritz Elustondo estará bien, pero no está al 100%. Tenemos que esperar hasta después del entrenamiento para tomar la decisión final. Aunque tiene buena pinta, no es seguro".

Derrota contra el Rayo en la primera vuelta: "No, no vi ese partido porque jugaron contra un equipo que no es nuestro equipo. Creo que hemos demostrado cómo hemos evolucionado. He visto muchos partidos, hemos visto muchos partidos y muchas escenas del Rayo, y sabemos cómo juegan al fútbol y sabemos cómo queremos llegar a este partido. Creo que una de las claves será la transición, porque son buenos ahí. En los momentos de transición, con alta velocidad y espacios, saben cómo marcar goles y ser peligrosos, así que será importante controlar sus transiciones y, al mismo tiempo, nosotros tampoco somos tan malos en esas transiciones hacia la portería rival".

Resaca emocional tras la final: "Sí, sí, entonces, sí. Escucha, la semana fue increíblemente intensa hasta llegar a la final. Luego tienes una final en la que completas los 120 minutos y los penaltis, y tienes uno, dos, tres días de celebración y, por supuesto, lo primero, tienes a 11 jugadores jugando juntos sobre el campo, quizá por primera vez, y necesitan conectar entre ellos. Quizá hubo falta de claridad en una o dos situaciones, pero, por supuesto, la liberación emocional juega un papel importante, así que necesitábamos tiempo para entrar en el partido. Pero dice mucho del equipo, mucho, que encontráramos el camino para volver a meternos en este partido y que fuéramos cada vez mejores a medida que avanzaba el encuentro. Esto demuestra de nuevo que somos ambiciosos, que queríamos ganar el partido, y fue una pena que no lo hiciéramos".

Cómo está Zakharyan: "Zakha no estuvo bien durante toda una semana, se perdió entrenamientos, tuvo algún tipo de gripe, una gastroenteritis. Ahora está mejor, está entrenando y seguro que va a ser una opción para el partido".

Cambio de filosofía para tener un objetivo claro: "Un poquito sí. Creo que es importante lo primero ir siempre paso a paso. Sea cual sea el objetivo que tengas, tienes que afrontarlo momento a momento, día a día y partido a partido. Esto está claro, esto no cambia. Pero creo que es importante en esta fase tener un objetivo más claro, sí, asegurarnos de que esté claro para mantener esa dirección para afrontar los últimos partidos de la temporada. Intentamos dejarlo lo más claro posible, aunque el quinto puesto posiblemente no sea una plaza de Champions League, pero intentamos dejarlo lo más claro posible. Mi sensación es que seguimos manteniendo hambre, esa es mi sensación. Veremos, pero lo veremos mañana cuando entremos en el partido".