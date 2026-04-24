Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Real Sociedad para la jornada 32 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 ABR 2026 - 07:00h.

Rayo Vallecano - Real Sociedad, las posibles alineaciones para el partido de la jornada 32 de LA LIGA EA Sports

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El Rayo Vallecano recibirá a la Real Sociedad en la que será la jornada 32 de LA LIGA EA Sports y el encuentro se disputará en el Estadio de Vallecas el domingo 26 de abril a las 14:00h. El Rayo Vallecano viene de ganar/perder frente al Espanyol y y los de Íñigo Pérez necesitan la victoria frente a la Real Sociedad, para respirar tranquilos en liga ya que la mente de los rayistas está, sobre todo, en la semifinales de la Conference League que jugarán frente al Estrasburgo. La Real Sociedad viene de perder frente al Getafe en casa en el partido que seguía la final de la Copa del Rey. Pellegrino Matarazzo hizo varios cambios en el once y el conjunto vasco no sacó ningún punto en casa. Los txuri-urdin tienen 42 puntos y están cerca de las plazas europeas, pero ya están clasificados a la Europa League tras ganar la copa.

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano viene de ganar frente al Espanyol en la pasada jornada de liga. Los de Íñigo Pérez no quieren acercarse a la zona de peligro de la tabla y necesitan la victoria contra a la Real Sociedad, pero el cuerpo y la mente de los futbolistas del Rayo estará en la histórica cita del jueves que viene: la semifinal de la Conference League, frente al Estrasburgo. Para el partido de liga, el técnico español rotará y dará descanso algunos jugadores. Luiz Felipe, Randy Nteka y Álvaro García serán dudas hasta última hora y se espera que tanto Ilias Akhomach como Augusto Batalla estén 100% recuperados, aunque el portero no podrá jugar por sanción.

Posible once del Rayo Vallecano frente a la Real Sociedad:

Portero: Dani Cárdenas

Defensas: Espino, Lejeune, Mendy, Ratiu

Centrocampistas: Gumbau, Óscar Valentín, Pedro Díaz

Delanteros: Ilias, Alemao, De Frutos

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad viene de ser derrotada por el Getafe en la pasada jornada de liga. El conjunto vasco ganó la Copa del Rey el fin de semana anterior y Pellegrino Matarazzo realizó varias rotaciones para dar descanso a jugadores importantes. Los txuri-urdin ya están clasificados para Europa League, pero el sueño de la Champions no está tan lejos, ya que el Betis, 5º, no está pasando por un gran momento. Para esta jornada, el técnico estadounidense no podrá contar con Alvaro Odriozola, que será baja por lesión ni con Caleta-Car, que no estará disponible por sanción. Gonçalo Guedes e Igor Zubeldia serán duda y Elustondo y Karrikaburu parece que llegarán. Respecto al once, solo hay dos posiciones con más de una opción, y esas son el acompañante de Turrientes, donde Carlos Soler y Gorrotxategi se disputan el puesto, y en la banda derecha, donde están Takefusa Kubo y Pablo Marín.

Posible once de la Real Sociedad frente al Rayo Vallecano:

Portero: Remiro

Defensas: Sergio Gómez, Jon Martín, Elustondo, Aramburu

Centrocampistas: Sucic, Turrientes, Soler/Gorrotxategi

Delanteros: Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo/Marín