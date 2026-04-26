Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 21:05h.

Defiende que actuó en defensa de su club

La reflexión de Íñigo Pérez sobre el arbitraje tras la polémica del Rayo y su propuesta para el VAR: "Un tiempo límite"

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El empate entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad sigue dejando capítulos calientes incluso lejos del césped. El último, en el palco de Vallecas, donde Martín Presa protagonizó un tenso enfrentamiento con un directivo donostiarra.

La versión de Martín Presa

El presidente del Rayo no esquivó la polémica y explicó lo ocurrido tras el partido: “El director de la Real me ha recriminado… hasta ahí podríamos llegar”.

Presa aseguró que fue increpado y que no le gustaron las formas: “No me han gustado las formas ni creo que sea nadie para recriminar nada”. Además, defendió su actitud durante el encuentro: “Estoy defendiendo a mi equipo, que es lo que tengo que hacer”.

Incluso llegó a abandonar el palco durante unos minutos, visiblemente molesto por lo que estaba viendo sobre el campo.

Un partido marcado por la polémica arbitral

Todo el ambiente viene condicionado por las decisiones del árbitro José Luis Guzmán Mansilla, que encendieron al Rayo. El momento clave llegó en el tramo final, con un penalti muy discutido que provocó reacciones en cadena:

Expulsión de Isi Palazón tras insultar al árbitro

Protestas del banquillo y cuerpo técnico

Enfado generalizado en la grada

El acta fue contundente, reflejando los insultos y la tensión vivida. Pero, la tensión no se quedó en el terreno de juego.

El director deportivo del Rayo, David Cobeño, también protagonizó un episodio en el túnel de vestuarios, donde increpó al equipo arbitral: “Nos estamos jugando la vida”.

Tuvo que ser separado e incluso identificado por la policía. Mientras tanto, en el palco, el enfrentamiento entre directivos añadía otro foco de conflicto a una noche ya cargada.