Uno por uno del Espanyol ante el Levante: muchos suspensos y falta de puntería

Saray Calzada 27 ABR 2026 - 22:59h.

La poca puntería en las escasas ocasiones acabaran costándole dos puntos

El Espanyol agranda su crisis y el Levante recorta puntos a Sevilla y Mallorca: así queda la clasificación de LALIGA

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El Espanyol empató en casa (0-0) y sigue sin ganar en este 2026. Los de Manolo González comenzaron seguros y con las ideas aparentemente claras, pero a raíz de una ocasión del Levante comenzaron a tener dudas y poco a poco los de Luis Castro comenzaron a tener más el control. El final del primer tiempo los pericos sufrieron una mejoría y tuvieron algunas acciones, aunque sin que los rivales pasaran muchos apuros.

Sus intenciones y su intensidad parecía mejor que la del rival, pero en los metros finales las decisiones no eran las mejores y hacían que las ocasiones perdieran su peligrosidad. En los minutos finales con uno menos sufrieron y estuvieron a punto de costarle más caro. Un empate más y las opciones de seguir lejos del descenso disminuyen.

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Las notas de los titulares del Espanyol

Dmitrovic (7): hizo una parada importante en los primeros minutos tras una contra del Levante. Las pocas que tuvo las solventó con seguridad.

El Hilali (5): fue aumentando su presencia en el juego sobre todo en el segundo tiempo. Sus centros eran peligrosos, pero la zaga rival estaba muy atenta.

F. Calero (5): ni él ni su compañero apenas tuvieron trabajo en defensa.

Leandro Cabrera (5): dio el susto en el primer tiempo cuando parecía dolerse de una rodilla, pero resistió.

Carlos Romero (5): sus subidas por la banda izquierda daban una opción al equipo perico de poner centros para que fueran rematados por Kike García, pero la zaga levantinista se mantuvo firme en eso

Terrats (4): la batuta del Espanyol en el centro del campo, pero intermitente.

Edu Expósito (): muy intermitente, como el juego del Espanyol. Cuando no pasaba por él el balón, el equipo perico perdía el control.

Pere Milla (7): se afanó en mejorar la presión de su equipo y consiguió meter al Levante en su área al final del primer tiempo. No escatimaba esfuerzos y fue de los más protagonistas con el balón.

Urko (6): muy activo en el trabajo físico y distribuyendo en los metros finales.

Ngonge (5): aportaba la electricidad en el Espanyol, pero en ocasiones no tomaba la decisión más acertada.

Kike García (5): intentaba imponer su veteranía en el área. Sacó un disparo forzado en los primeros minutos que detuvo Ryan y todas las que le llegaban las remataba.

Los suplentes de Manolo González

Roberto Fernández (4): muy vigilado y sin apenas oportunidad para probar a Ryan.

Dolan (4): intentó alguna carrera en banda, pero sin éxito.

Roca (s.c):

Pickel (s.c):

Pol Lozano (0): solo duró tres minutos en el campo. Dos amarillas en poco tiempo le costaron la roja.