Las 50 ausencias del presidente Kiat Lim y un viaje que puede cambiarlo todo

50 partidos después de ser presidente Kiat Lim sigue siendo un desconocido en Mestalla

El principal cambio que Kiat Lim no dio en su primer año

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ValenciaEl Valencia CF cumplirá este sábado 1.500 partidos como local ante el Atlético. Los últimos 25 bajo el mandato de Kiat Lim, que lleva en el cargo de presidente del Valencia CF un año y casi dos meses ya. 14 vueltas a la luna en las que el equipo que él dirige ha disputado un total de 50 partidos. (12 de LALIGA de la temporada pasada, 33 de esta campaña y 5 de Copa del Rey). En ellos, el conjunto de Mestalla ganó 20 duelos, empató 13 y perdió 18 con 65 goles a favor y 61 en contra; unos números discretos pero mejores de lo que transmiten las actuales sensaciones del equipo porque cogió la brillante segunda vuelta de la campaña pasada y la mejoría en la presente. En ninguno estuvo Kiat en el palco. ¿Hasta cuándo? Es una incógnita.

50 partidos sin presidente en el palco

En este período el Valencia CF ha sido eliminado de la Copa del Rey, ha sufrido en Primera, ha ganado al Real Madrid en el Bernabéu pero también ha perdido dos duelos contra el colista... Hasta amistosos ha jugado el equipo. Sin embargo, ninguna de las motivaciones han sido suficientes para que el presidente vea en directo a su club. Sólo la curiosa excepción del partido entre el filial y el JDT de Malasia, el equipo de su amigo y socio en algunos negocios, el Príncipe de Johor, que se celebró en La Nucía, ha concitado su interés. Fue, además, un duelo a puerta cerrada.

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Kiat Lim, cuatro oportunidades perdidas de evitar un plebiscito

Si Kiat Lim no ha querido ver a su equipo y ha preferido no enfrentarse al plebiscito de Mestalla, es por una decisión exclusivamente personal. El hijo del máximo accionista ha tenido hasta cuatro opciones de hacerlo sin demasiado esfuerzo.

La primera vez, en marzo de 2025, cuando tomó posesión del cargo. Fue el cinco de ese mes, cuatro días después había un Valencia-Alavés y ya no estaba. Sí pasó revista al equipo en Paterna y al Nou Mestalla, pero se fue.

La segunda vez que vino a Valencia siendo presidente fue en verano. Pasó por Mestalla, que estaba cambiando el césped, y se fue a La Nucía. Antes de ese verano se produjo la foto de las Azores valencianista con Javier Solís, Ron Gourlay y Carlos Corberán en Singapur. Tampoco vio al equipo.

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No sería hasta diciembre cuando no volvería a Valencia. Fue con motivo de la movida Junta General de Accionistas del 17 de diciembre. Antes, el 16, el Valencia CF jugó en Copa ante el Sporting y no viajó a Gijón. Después, el 19, recibía en Mestalla al Mallorca y también hizo mutis por el foro.

Su última visita a nuestra ciudad fue ya en primavera, en concreto el 23 de marzo. El equipo iba bien en la tabla, venía de ganar en Sevilla dos días antes y no fue. Después de sus dos días de visita, el Valencia CF comenzaba parón de selecciones y Kiat, que sí estuvo reunido con la cúpula deportiva y de gestión, tenía 'excusa' y siguió con su tradición de no ver el fútbol. Tuvo tiempo, eso sí, de ir al Nou Mestalla y, de paso, visitar a la familia de Fernando Martín, el entrenador del Valencia CF fallecido en un naufragio en Indonesia con parte de su familia.

La ausencia de Peter Lim aún es más alargada

De casta le viene al galgo parece pues la ausencia de su padre es peor, aún peor, lleva desde 2019 sin ver al Valencia en directo a pesar de que los 450 últimos partidos han sido bajo su propiedad. Así, desde diciembre de 2019, hace más de seis años, Peter Lim no ve a su equipo ni en casa, ni fuera.

En mayo, un posible viaje que puede cambiarlo todo

En las últimas horas se ha sabido que Kiat Lim puede volver en mayo a Valencia. Según ha podido saber ElDesmarque es una previsión, no está confirmada la fecha, pero la idea según ha avanzado Tribuna Deportiva es que sea a mitad de mes. Si lo hace, en el partido 53º de Kiat como presidente podrá desquitarse e ir a Mestalla. Es sólo una probabilidad remota a tenor de la experiencia.

Lo que está claro es que, aprovechando la que sería su quinta visita a la ciudad como presidente, se perfilará el futuro económico (Presupuesto y Nou Mestalla) y deportivo de la temporada que viene.