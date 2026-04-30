David Torres 30 ABR 2026 - 13:56h.

Agirrezabala, Foulquier, Thierry, Diakhaby y Copete, son bajas seguras

Qué probabilidades tiene aún el Valencia CF de bajar a Segunda

Compartir







ValenciaCarlos Corberán ha comparecido este jueves en Paterna para analizar el trascendental choque entre el Valencia CF y el Atlético de Madrid de este sábado en Mestalla. El técnico sabe que no puede contar con el recientemente lesionado Thierry Rendall y los lesionados de larga duración Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, que siguen con sus procesos de recuperación, pero había un par de futbolistas tocados y procedía saber si llegan o no para el choque del Atlético de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Así está el golaveraje del Valencia CF con sus rivales directos para evitar el descenso

Y es que, el central Eray Cömert y el extremo Luis Rioja se ejercitaron con normalidad este jueves con el resto de la plantilla del Valencia para preparar el duelo contra el Atlético de Madrid de este sábado en Mestalla, después de que uno salga de lesión y el otro tuviera que parar por una sobrecarga.

Cömert, que la pasada sesión completó una parte con el grupo después de estar dos semanas trabajando al margen por su lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido frente al Elche, se ejercitó con normalidad. En el caso de Rioja, el sevillano se entrenó el martes en el gimnasio para controlar las cargas de trabajo porque arrastraba unas pequeñas molestias del último partido pero después se ha ejercitado al completo con el grupo.

Carlos Corberán repasa las bajas: Lucas Beltrán, seria duda

En este escenario, el técnico de Cheste ha repasado su parte de bajas y ha explicado que Lucas Beltrán, jugador que no se ha entrenado este jueves porque tiene molestias es duda para el partido. "Cömert hoy pudo hacer una parte de entrenamiento, entendemos que mañana lo completará y, si todo va bien, estará disponible para el siguiente partido. Unai ya tuvo sus minutos y ha completado la semana con normalidad. El único jugador que no ha podido entrenar hoy es Lucas Beltrán, que tiene una molestia en la rodilla. Como todavía queda un entrenamiento, mañana veremos para ver si está disponible para el partido del sábado"