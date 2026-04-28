David Torres 28 ABR 2026 - 12:16h.

El futbolista quiere llegar a tiempo para jugar contra el Atlético de Madrid, Rioja baja por gestión de esfuerzos

Lesión de Eray Cömert: qué tiene y parte médico sin tiempo de baja con el Valencia

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ValenciaLa hora del regreso de Eray Cömert se acerca. Se esperaba que el suizo pudiera estar listo la semana pasada pero, finalmente las molestias en la musculatura abdominal no desaparecieron y su regreso al equipo se tuvo que posponer. De tal forma, en la primera sesión seria de trabajo para preparar el choque contra el Atlético de Madrid, el defensa, al que ha suplido Pepelu con garantías, ha vuelto a trabajar parte con sus compañeros. La intención de los galenos es que el futbolista se pruebe y evalúe las sensaciones con la intención de llegar a tiempo para el trascendental duelo del sábado en Mestalla contra el Atlético de Madrid.

La situación actual de Eray Cömert

Lo de Cömert es la paradoja hecha futbolista. El central suizo salió cedido, no tenía oportunidades en Mestalla y Corberán no contaba con él. En verano se le buscó una salida pero, a finales de 2025, precisamente con partidos como ante el Atlético de Madrid y la lesión de Mouctar Diakhaby, todo cambió. Se convirtió en titular indiscutible e innegociable para la Carlos Corberán hasta que una lesión cortó su progresión. Sin contrato a partir de junio su futuro no está nada claro, pero su presente pasa por intentar entrar en la convocatoria del sábado y si es preciso jugar. La evolución de los próximos días será clave para saber en qué estado se encuentra.

Un nuevo horizonte en la zaga: ¿Tres centrales?

De momento, es sólo una posibilidad que Eray Cömert vuelve a ser titular. Parece claro su regreso a la convocatoria, pero situación bien distinta es si llegará para jugar de inicio o no. A Carlos Corberán no le gusta forzar los futbolistas y, lo normal es que, aunque entre en la convocatoria, no sea titular si no lo ve totalmente recuperado.

Dicho esto, si esta previsión cambiara y pudiera jugar de inicio, la vuelta del futbolista suizo abriría una posibilidad más en la zaga que ya utilizó Corberán en la primera vuelta ante el Atlético; Jugar con tres centrales con Unai Núñez y Tárrega o, incluso con Pepelu, ahora