Alberto Bravo 09 MAY 2026 - 20:28h.

Golazo de Borja Iglesias y dos paradas espectaculares de Andrei Radu

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VigoEl Celta de Vigo ha ganado 0-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano con un golazo de Borja Iglesias. Los de Claudio Giráldez lograron llegar al descanso con un empate sin goles. Todas las ocasiones, incluido un disparo al palo de Lookman, fueron para los locales en un primer acto donde los vigueses no llegaron ni una sola vez con peligro. En la segunda mitad el guion fue similar pero en la primera ocasión del Celta llegó una obra de arte, en forma de vaselina, de Borja Iglesias. Estas son las puntuaciones individuales de los jugadores del Celta de Vigo en su partido ante el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS disputado en el estadio Metropolitano.

(9) Andrei Radu: la cruceta le salvó de encajar gol en los primeros minutos. Atajó los disparos de Griezmann y Sorloth en una primera mitad sin excesivo trabajo. Valiente tapando un centro de Pubill y descomunal sacando un taconazo de Sorloth. Otra gran mano a disparo de Cubo en el 87'.

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(6) Javi Rodríguez: cuando le tocó emparejarse con Sorloth se notó la diferencia de físico. Estuvo correcto ante un rival de nivel. Vital sacando más una ocasión clara de gol. Se llevó más de un duro golpe en un duelo donde mostró un buen nivel.

(6) Yoel Lago: Lookman le ganó más de un duelo pero cuajó un primer tiempo más que aceptable sin un solo error importante. Fue creciendo el de Mondariz a medida que avanzó el partido. Bloqueó dos disparos, apenas falló una entrega,

(7) Marcos Alonso: le ganó Marcos Llorente la espalda en los primeros compases. Luego tiró de experiencia para mostrarse muy sólido en todas las facetas defensivas. Gran encuentro del veterano defensa madrileño.

(5) Álvaro Núñez: sufrió en defensa, sobre todo con Lookman, en los primeros compases. Poco a poco se fue rehaciendo. De los pocos que encontró alguna línea de pase en el primer tiempo. Terminó cuajando un partido correcto, de menos a más.

(6) Ilaix Moriba: se llevó una tempranera amarilla para cortar una progresión de Lookman. De nuevo una versión más defensiva y efectiva para sostener al equipo. El Celta es mejor equipo con él de pivote, siendo más sólido

(5) Fer López: entró poco en juego ante un Atlético que tuvo más balón. Se fajó en labores defensivas. En pocas ocasiones pudo transitar con la pelota. Le faltó claridad en sus acciones ofensivas.

(5) Óscar Mingueza: no estuvo del todo cómodo a pie cambiado, mejor cuando se metía por posiciones interiores. Le falta la claridad de antaño y el Celta lo nota. En defensa le metieron en aprietos. Jugó el último tercio por el perfil diestro. Despejó de cabeza un balón que casi acaba en propia meta.

(6) Pablo Durán: falló un buen número de pases en una primera mitad en la que nunca pudo meter en apuros a Ruggeri, su par. Se vació el alma en la presión y robando balones. Por estadísticas pareció un defensa más en un partido de mucho trabajo y nulo lucimiento.

(7) Borja Iglesias: pelea del Panda contra el mundo. Se desesperó más de una vez. Le llegaron muy pocos balones en condiciones. Cuando le llegó el primero marcó un auténtico golazo de vaselina haciendo imposible la estirada de Oblak, una obra de arte.

(6) Williot Swedberg: pasó muy desapercibido en ataque en la primera mitad. El Celta no logró encontrarle en posiciones para hacer daño. No era su mejor partido y se lleva una asistencia tras el golazo de Borja Iglesias. Como el resto del equipo trabajó de lo lindo en defensa.

También jugaron en el Celta

(5) Ferran Jutglà: trabajo atrás ayudando a mantener el 0-1. En ataque apareció poco.

(5) Iago Aspas: entró poco en juego. Buscó darle continuidad a un par de jugadas en transición para darle un respiro al Celta.

(5) Sergio Carreira: entró para darle más solidez al costado izquierdo del Celta. Consiguió que el equipo no encajase.

(5) Hugo Álvarez: como el resto de los cambios entendió que tocaba defender la ventaja.

(-) Mihailo Ristic: entró en los últimos minutos, llevaba meses sin jugar en Liga.