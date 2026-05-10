Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 20:30h.

Empate duro para los de Bordalás que optan por Europa

Bordalás responde a su futuro en pleno runrún como sustituto de Manolo González en el Espanyol: "Estoy tranquilo"

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El Getafe salió vivo del Tartiere en uno de esos partidos ásperos, trabados y casi sin fútbol que tanto gustan a Bordalás. El conjunto azulón dominó durante muchos minutos, apretó más que el Oviedo y generó las mejores ocasiones, pero volvió a evidenciar una preocupante falta de pegada. La expulsión de Javi López y Sibo parecía abrirle el encuentro a los madrileños, aunque ni siquiera con superioridad numérica lograron romper el empate. Soria apenas sufrió, Arambarri rozó el gol y Davinchi fue de lo más incisivo en ataque en un duelo gris, tenso y con muy poco brillo ofensivo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Getafe ante el Real Oviedo.

Las notas de los jugadores del Getafe ante el Real Oviedo

David Soria (6): Apenas tuvo trabajo durante el partido. Vivió tranquilo casi todo el encuentro y respondió con seguridad en las pocas acciones que le llegaron. Poco pudo hacer más allá de transmitir calma.

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Juan Iglesias (6): Partido serio en defensa. Provocó además la acción que terminó en la expulsión de Javi López tras recibir una dura entrada. Correcto atrás y competitivo.

Abdel Abqar (6): Estuvo contundente en los duelos y muy atento en las coberturas. Se fajó bien con los delanteros rivales y apenas concedió ventajas.

Domingos Duarte (6): Cumplió en un encuentro muy físico. Ganó disputas y ayudó a sostener el dominio territorial del Getafe durante muchos minutos.

Zaid Romero (6): Partido solvente del central. Se mostró seguro por arriba y atento al corte cuando el Oviedo intentó correr.

Davinchi (7): El más atrevido del equipo en ataque. Generó peligro con sus centros y firmó uno de los pocos disparos claros del partido, obligando a Escandell a intervenir. Se vació hasta ser sustituido.

Djené Dakonam (6): Mucho trabajo oscuro en el centro del campo. Intensidad, ayudas y presencia física constante en un duelo muy trabado.

Luis Milla (6): Intentó dar algo de sentido al juego del Getafe, aunque el partido tuvo muy poco ritmo. Distribuyó bien y sostuvo el control territorial de los suyos.

Mauro Arambarri (6): Muy participativo llegando desde segunda línea. Rozó el gol con un cabezazo claro en la segunda parte que se marchó fuera por poco. Peleó cada balón.

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Mario Martín (5): Le costó entrar en juego. Tuvo una ocasión con un disparo que desvió Escandell, pero desapareció demasiado y terminó sustituido al descanso.

Martín Satriano (5): Mucha pelea y trabajo de espaldas, aunque volvió a faltarle presencia real en el área. Se movió mucho, pero generó poco peligro.

Lo suplentes de Bordalás

Luis Vázquez (5): Entró tras el descanso para dar más presencia ofensiva, aunque apenas consiguió intervenir en acciones peligrosas.

Javier Muñoz (5): Aportó energía y piernas frescas en el tramo final, pero el Getafe siguió atascado incluso jugando con uno más.

Sancris (n.c)

Borja Mayoral (n.c)