Basilio García Sevilla, 25 MAY 2026 - 10:05h.

"Cuando se haga oficial, si se hace, llamaré a Sergio Ramos como amigo y hablaremos"

Gudelj explica por qué Sergio Ramos es el indicado para presidir el Sevilla: "Del más alto nivel"

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Este lunes de resaca, con la temporada acabada, el Sevilla FC, como todos los clubes de la élite, debería estar mirando ya hacia la próxima campaña. Sin embargo, todo el proceso de la compraventa del club por parte de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, tiene al club parado. Sin entrenador confirmado, con un director deportivo interino, y con el capitán, Nemanja Gudelj, a poco más de un mes de que expire su contrato.

Son muchos los temas que tiene que tratar el club cuando vuelva a funcionar a velocidad de crucero, y uno de ellos es la renovación del centrocampista balcánico, que acaba acumulando gran cantidad de minutos cada año. “Siempre he dicho que quiero que se acabe la temporada y el club salvado. Ahora solo falta ver qué va a pasar con el club y quién va a estar al mano, y ya empezarán las conversaciones conmigo”, expresó en la noche de este domingo en Canal Sur Televisión.

Gudelj afirma que se siente bien, y que “siempre es un honor defender este escudo”, así que desea continuar. “Si Dios quiere, sí”. Por ello, le va a dar un compás de espera al Sevilla antes de empezar a buscarse su futuro por otros lares. “Por respeto y por todo, para mí la prioridad siempre la va a tener el Sevilla. Luego, según lo que suceda, escuchar otras ofertas. Debo darle al club este tiempo y espacio para aclarar cómo va a ser el futuro. Desde ahí, escucharles y ver si podemos seguir adelante. Espero que sí”.

Puede ser que acabe negociando su futuro con un Sergio Ramos con el que coincidió en el equipo nervionense, en la 2023/24. “Sergio es un gran amigo mío, lo pasamos muy bien cuando estuvo en el Sevilla y nos hicimos muy amigos. Es una gran persona y un gran futbolista. De la situación no le pregunté nada, no me quiero meter, cuando se haga oficial, si se hace, le llamaré como amigo y hablaremos”, comentó.

"Ya lo he hecho antes y no tengo ningún problema de hacerlo otra vez. Llevo aquí siete años, es mi casa, ya me siento serbillano, por decirlo así. Me gustaría llegar a un acuerdo, lo veremos cuando toque el tiempo de hablar", afirmaba sobre la posibilidad de bajar sus emolumentos, adaptándose a la realidad del club, para continuar.

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Sus palabras a la afición. “Hice una charla pequeña con los aficionados. Dije que, primero, agradecido de corazón de todos nosotros, por el apoyo. Que nos íbamos a dejar el alma y el corazón en el campo y que, gracias a ellos, íbamos a lograr esto. De corazón lo dije en ese momento, para mí era imposible que un Sevilla FC, con esa afición y ese escudo en el pecho, llegara a bajar”.

El futuro del club. “Espero que el Sevilla poco a poco volverá a ser el equipo que ha sido antes, que hemos sido siempre, de pelear en Europa, de mirar a ganar títulos. Tengo la confianza de que eso va a ocurrir”.