Jorge Valdano se moja con el sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid: "Necesita un año"

Ángel Cotán 27 ABR 2026 - 12:23h.

La decisión por el futuro del técnico aún no está tomada

Lluvia de ofrecimientos al Real Madrid para sustituir a Álvaro Arbeloa: "A Florentino le gusta"

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El Real Madrid ya mira al final de una triste temporada que le deparó el pronto desenlace de un nuevo proyecto, un cambio de entrenador y cero títulos. Solo las matemáticas pausan el inminente alirón de su máximo rival deportivo en LALIGA EA Sports, razón que permite al club blanco tomar partido en las próximas e importantes decisiones de futuro. Y ahí entra de lleno el nombre de Álvaro Arbeloa.

Jorge Valdano, ahora tertuliano que sigue muy de cerca la actualidad madridista, analiza al detalle el asunto del banquillo merengue. El exfutbolista argentino, en su análisis en Movistar Plus, arroja los pros y contras sobre los posibles candidatos para sustituir a Álvaro Arbeloa. Y se moja.

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Jorge Valdano se moja con el sustituto de Álvaro Arbeloa

Lo cierto es que el club aún no ha tomado una decisión con el futuro de su actual técnico, y aunque cuenta con el respaldo de una parte del vestuario, son escasos los argumentos futbolísticos que sostienen a Álvaro Arbeloa en el cargo. Esta situación, sabida en el mundo del fútbol, ha provocado un aluvión de ofrecimientos y algunos se valoran en la planta noble.

Jorge Valdano se hace eco de ellos y los analiza uno a uno: "Pochettino estuvo dos veces cerca del Real Madrid y al final no se concretó. Si estuvo dos veces cerca es porque es un nombre que atrae al club, a Florentino".

Con Didier Deschamps, el ahora tertuliano se mojó: "Me puede resultar porque aquí están Tchouaméni, Camavinga que conviene que venga alguien que sea capaz de darle utilidad... y está Mbappé, no nos olvidemos. Estamos ante un entrenador campeón del Mundo".

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Su análisis acabó con los nombres de José Mourinho, Jurgen Klopp y Lionel Scaloni: "Mourinho es página pasada. Klopp necesita un año para hacer un equipo, sobre todo para darles la intensidad física que necesita para que su juego cristalice. Y pedirle un año al Real Madrid... me parece excesivo, me parece imposible. Scaloni, bueno, veremos qué deja el Mundial. No tiene ninguna experiencia en clubes y tener la primera experiencia en el Madrid, bueno, me parece aventurado. En cuanto a la calidad del entrenador, es indiscutible. Hizo campeón del Mundo a una selección desde su condición de entrenador novato".