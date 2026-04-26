Competicion:
El sentir de la afición del Barça, que apunta al pasillo del Real Madrid: “Que la ganen en el Clásico"
El posible pasillo añade morbo al escenario
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LaLiga entra en su tramo decisivo y el morbo también. Entre la afición del FC Barcelona empieza a instalarse un deseo que va más allá de ganar el título: hacerlo en el momento más incómodo posible para el eterno rival. ¿El escenario ideal? El Clásico. ¿El añadido perfecto? El pasillo del Real Madrid.
La idea es clara entre muchos aficionados culés: cuanto antes, mejor… pero si puede ser en el Clásico, aún mejor. Las opiniones recogidas lo reflejan sin filtros: “Que la gane en el Clásico y se jodan”.
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Una frase que resume el ambiente de rivalidad y el componente emocional que rodea al posible título azulgrana. No es solo ganar. Es cómo y cuándo hacerlo.