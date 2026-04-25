Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 19:18h.

El vestuario evita hacer cálculos sobre el título

Fermín alucina con el pase de Pedri y manda un mensaje a Lamine Yamal con celebración incluida: "el Mundial"

Compartir







Mientras fuera del vestuario el Barça empieza a oler a campeón, dentro el mensaje sigue siendo otro muy distinto. Mucho más frío. Mucho más controlado. Y si había alguna duda, Pau Cubarsí la disipó tras el partido en el Coliseum: aquí nadie quiere correr antes de tiempo.

Porque la victoria ante el Getafe no solo acerca el título… también refuerza algo que el vestuario empieza a repetir sin decirlo en voz alta: este equipo sabe exactamente a lo que juega.

Un Barça que evoluciona

Cubarsí no habló de goles ni de nombres. Fue directo a lo importante: cómo está creciendo el equipo. “Los equipos te estudian… estamos reeducando cosas imprescindibles”

Ahí está el matiz. Este Barça no es solo reconocible por estilo, sino por adaptación. Porque si antes sufría cuando el partido se ensuciaba, ahora lo compite mejor. Y eso, en campos como el del Getafe, marca diferencias.

PUEDE INTERESARTE La Real Sociedad establece las bases del equipo de Matarazzo con Oyarzabal y Jon Martin y portazo al Barça

El central lo resumió sin rodeos: “Creo que estamos a un nivel espectacular en defensa”

Y no es casualidad. El equipo no se partió, no perdió el control emocional y, salvo momentos puntuales, no concedió demasiado. Más que brillante, fue fiable. Y eso, a estas alturas, pesa más.

Sin cuentas, sin euforia… pero con un objetivo claro

Podría parecer que con la Liga a un paso el discurso cambiaría. Pero no. Cubarsí fue tajante: “No quiero ver mucho los números”. Nada de cálculos. Nada de presión externa. Solo una idea: terminar el trabajo: “Queremos ganar la Liga cuanto antes”.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Barcelona ante el Getafe con dos sobresalientes

El mensaje es claro: el Barça no quiere alargar esto. Quiere cerrar cuanto antes. Y eso se nota en cómo compite, incluso en partidos incómodos como este. Porque lo importante no es cómo se gana… es cuándo se gana. Y el equipo lo tiene entre ceja y ceja.