El uno por uno y notas del Barcelona ante el Getafe con dos sobresalientes

Pablo Sánchez 25 ABR 2026 - 18:07h.

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El Barcelona regresa del Coliseum con un triunfo de quilates y más de media liga en el bolsillo. El conjunto blaugrana superó al Getafe por 0-2 merced a los tantos de Fermín y Rashford, quienes aprovecharon a la perfección un par de acciones desafortunadas de los locales para llevarse los tres puntos.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 32 de LALIGA EA SPORTS.

Joan García (6): No tuvo demasiado protagonismo en cuanto a paradas se refiere. Muy atento en las acciones aéreas para blocar sin problemas.

Koundé (7): Primordial en los primeros compases para abortar remates claros de los jugadores de ataque locales.

Cubarsí (6): Recuperaciones clave durante el primer tiempo. De una de ellas nació el gol de Fermín.

Gerard Martín (6): Solventó con mucha maestría la salida de balón desde atrás ante la presión de los rivales.

Cancelo (7): Ordenado atrás y muy participativo en acciones ofensivas como suele acostumbrar. Un par de centros suyos pudieron generar mucho peligro.

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Gavi (7): Manejó el juego en la medular junto a su compañero Pedri. Temple, cabeza y pases con un criterio sublime.

Pedri (9): Solo le bastó un pase medido entre líneas a Fermín para convertir un primer tiempo escueto en sublime. Ayudaba a sacar el balón desde atrás ante la presión getafense. Recital de pases en el segundo acto.

Dani Olmo (8): Metidísimo en el partido desde el inicio, filtrando pases y generando acciones de peligro.

Roony (7): Disfrutó de una de las ocasiones más claras del Barça en la primera mitad. Eléctrico por su banda. Algo más eclipsado en el segundo tiempo por Davinchi.

Fermín (9): No perdonó a la contra para abrir el marcador. Tuvo más llegadas por el centro y por los costados a lo largo del encuentro.

Lewandowski (5): Mucho movimiento sin balón y poco acierto de cara a portería. Tuvo un par de ellas claras de cabeza y con la zurda pero no encontró el arco rival.

Cambios

Rashford (7): No perdonó en el mano a mano para el 0-2. Conducción veloz y precisa para sellar el partido.

De Jong (6): Entró por Gavi para refrescar piernas y sumar minutos.

Araujo (6): Le dio frescura a la defensa en el segundo tiempo, aunque sin mucho protagonismo.

Marc Casadó (S.C.).