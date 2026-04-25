Pablo Sánchez 25 ABR 2026 - 18:32h.

El uno por uno y notas del Barcelona ante el Getafe con dos sobresalientes

Abrió el partido en el Coliseum

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Fermín López fue, sin duda, uno de los hombres del partido en el Coliseum Alfonso Pérez. Su gol tras un alucinante pase de Pedri adelantó al cuadro blaugrana justo antes del descanso. Tras la reanudación, Rashford selló la victoria. Después del partido, uno de los goleadores de la tarde atendió a los medios presentes para analizar la victoria.

En declaraciones a Movistar, Fermín destacó el excelente pase de su compañero Pedri en el gol, se mantuvo prudente al hablar sobreel título liguero que está a la vuelta de la esquina y tuvo muchas palabras de cariño para Lamine Yamal, a quien dedicó su gol imitando su celebración.

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Fermín le mandó un abrazo muy fuerte y deseó su recuperación cuanto antes para que esté disponible y en perfecto estado de revista de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Las palabras de Fermín

La victoria: "Estamos muy concienciados de lo que iba a pasar aquí, íbamos a tener pocas oportunidades, hemos jugado bien y competido. El Getafe es un equipo que defiende bien y en ese robo Pedri me ha puesto un pase de locos y he podido meter el gol. Era clave controlar el partido, no tener muchas pérdidas para no conceder transiciones a ellos. Todo el equipo ha hecho un gran partido".

Lamine Yamal: "De aquí le mando un abrazo. Es muy importante para nosotros, una pena que ya no pueda jugar. Lo importante es que se recupere bien y esté listo para el Mundial".

La máscara: "Ya estoy un poco acostumbrado de estas dos semanas, pero ya mismo me la voy a quitar".

El título liguero: "Sabemos que tenemos una gran ventaja, pero aún quedan partidos. No tenemos que relajarnos. Suena a tópico pero es la verdad. Intentaremos seguir esta línea hasta el final y ser campeones".