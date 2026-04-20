Jorge Morán 20 ABR 2026 - 08:46h.

La joven estrella quiere conocer la oferta de Deco

El plan del Barça en el mercado de fichajes con la prioridad del '9' mirando a Julián Álvarez y ofertas por Koundé y Balde

Compartir







El Barcelona sigue trabajando en el futuro de la entidad y ya ha puesto los ojos en la nueva estrella brasileña del momento. Al igual que hizo con Neymar en su momento, el club culé no quiere perder la oportunidad de llevarse a uno de los mejores futbolistas jóvenes, la estrella del Palmeiras, Eduardo Conceição.

El delantero la ha estado rompiendo con 16 años en el Sudamericano Sub-17, en dónde ha provocado que todos los grandes del mundo pongan sus ojos en él. Y aunque parecía que Eduardo había tomado otro camino, finalmente el Barcelona ha entrado con fuerza para hacerse con una operación que será a medio largo plazo.

El Barcelona se adelanta al Manchester City

En las últimas semanas, los medios internacionales apuntaban al fichaje de Eduardo Conceição por el Manchester City. Parecía que el equipo de la Premier League no quería repetir lo ocurrido con Estevao y su fichaje por el Chelsea, ofreciendo una cantidad de hasta 40 millones de euros por el joven delantero brasileño. Y aunque parecía que ya lo tenían todo cerrado, el Barça lo ha interrumpido.

Nacido el 17 de diciembre de 2009, la joven estrella no podría viajar a Europa hasta enero de 2028, pero Deco y su equipo querían cerrar el movimiento cuanto antes. Según las informaciones de SPORT, el Barcelona entró en contacto con João Paulo Sampaio, coordinador de la base del Palmeiras para preguntar por la situación del futbolista.

Al conocer el interés culé, Conceição pidió a sus representantes frenar el acuerdo con el City, con la intención de conocer el pensamiento del Barcelona. Ahora se encuentra a la espera de la oferta de Deco en un movimiento que dejará jugando al crack durante un par de años en Brasil, como ya ocurrió con otros jugadores como Endrick o Estevao.