Alberto Bravo 22 ABR 2026 - 14:51h.

Manu Fernández, que se había quedado fuera por decisión técnica, novedad en la lista

Claudio Giráldez reta al Celta en su visita al Camp Nou: "Ser los primeros"

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VigoEl Celta de Vigo ha informado de un cambio en la lista de convocados con la que este miércoles viajó a Cataluña. Carlos Domínguez, que no había estado presente en el banquillo vigués en el partido de Europa League ante el Friburgo, regresaba a la convocatoria contra el FC Barcelona. Sin embargo el central vigués se ha caído de la lista por "enfermedad".

Su lugar ha sido ocupado por Manu Fernández. El de Narón era uno de los tres descartes de Claudio Giráldez junto a Mihailo Ristic y Franco Cervi. Manu Fernández, importante en la rotación en la primera mitad de la temporada, apenas está contando en las últimas semanas.

El defensor solo ha disputado cinco minutos en los diez últimos partidos de Liga. Fue ante el Girona en Montilivi. En los 21 partidos previos jugó 709 minutos acumulando nueve titularidades. Con contrato hasta junio de 2028 el futbolista con pasado en el Gran Peña y Celta Fortuna podría salir cedido en el mercado estival si sigue sin tener oportunidades con Claudio Giráldez.