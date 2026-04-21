Alberto Bravo 21 ABR 2026 - 16:21h.

Claudio Giráldez cuenta con las bajas de Miguel Román y Carl Starfelt por lesión

Reamar al Celta, el reto de Giráldez: "Quiero volver a escuchar el himno de Europa"

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VigoEl Celta de Vigo ha hecho pública la lista de convocados con la que viajarán a Cataluña para medirse, este miércoles a las 21.30 horas en el Camp Nou, al FC Barcelona. Los de Claudio Giráldez buscan dar la sorpresa y lamerse las heridas tras caer ante el Friburgo ante los de Hansi Flick, que quieren asegurarse cuanto antes el título de campeón de Liga. El técnico porriñés ha citado a un total de 24 jugadores tras descartar a tres futbolistas.

Claudio Giráldez solo cuenta con las bajas de Miguel Román, que con una fractura en el pie izquierdo, y Carl Starfelt. El sueco sigue sin poder entrenarse con el resto del grupo por una lumbalgia que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos oficiales.

"Nos preocupa, no es lo ideal porque no está evolucionando bien. No está haciendo nada con el grupo y va avanzando poco a poco para poder dar pasos pequeñitos que le den confianza para poder estar y nada. Le está dando la lata la espalda", reconoció Claudio Giráldez en sala de prensa al ser cuestionado por el defensa sueco.

El técnico porriñés confesó que en estos momentos no hay fecha prevista para que pueda recibir el alta médica: "Vamos día a día viendo cómo está. Ojalá pueda estar lo antes posible. Él es el primero que está preocupado y a ver cómo vamos evolucionando".

Entra Andrés Antañón del Celta Fortuna. Por decisión técnica se quedan fuera de la convocatoria Manu Fernández, Mihailo Ristic y Franco Cervi. Los tres jugadores apenas han sumado minutos en los últimos meses.

Lista de convocados

Portería: Andrei Radu, Iván Villar, Mar Vidal.

Defensa: Sergio Carreira, Javi Rueda, Álvaro Núñez, Óscar Mingueza, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso.

Mediocampo: Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Matías Vecino, Fer López, Andrés Antañón.

Delantera: Iago Aspas, Pablo Durán, Franco Cervi, Ferrán Jutglá, Williot Swedberg, Borja Iglesias, Jones El-Abdellaoui.