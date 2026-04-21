Alberto Bravo 21 ABR 2026 - 17:29h.

El FC Barcelona suma por victorias sus partidos como local en Liga, un total de 16 encuentros

La advertencia de Hansi Flick sobre el Celta de Claudio Giráldez: "Las tres veces que hemos jugado"

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VigoClaudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, asume la dificultad de derrotar al FC Barcelona en el Camp Nou, ya que el líder de LALIGA no ha cedido ningún punto hasta el momento como local esta temporada sumando 16 victorias en 16 partidos. Los vigueses necesitan seguir sumando para mantenerse en posiciones europeas.

"Vamos al campo del líder, donde lo ha ganado todo. Intentaremos ser los primeros en conseguirlo. Tenemos que estar perfectos en el plano defensivo y hacerles daño en ataque. Para mí, el Barcelona tiene todos los recursos ofensivos que puede tener un equipo de fútbol", comentó.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, asume la dificultad de derrotar al Barcelona en su estadio, donde el líder no ha cedido ningún punto hasta el momento: "El año pasado estuvimos cerca de ganar allí. No fuimos capaces después del 1-3 ni de ir en avanzado con todo ni de cerrarnos bien atrás. Nos quedamos un poco a medias y por ahí van un poco los tiros", apuntó.

El entrenador porriñés reconoce que el Celta necesita recuperar su "mejor nivel" porque en los últimos partidos no ha ofrecido su "mejor versión" y por delante tiene siete partidos para sacar, por segundo año consecutivo, un billete para Europa.

"Llevamos una carga de partidos y de entrenamientos muy alta. Tenemos que volver a recuperar nuestro mejor nivel, la mejor versión de cada uno de nosotros. La mía, la primera. Sabemos que no hemos estado bien en los últimos partidos y en eso veo a la gente, intentando saber el por qué y ajustando situaciones de juego que no han salido bien", explicó el técnico celeste.

"Por delante tenemos un calendario difícil, pero estamos sextos, en una situación privilegiada para volver a repetir el año que viene en Europa", comentó el preparador del Celta, al que no preocupa la lumbalgia de Carl Starfelt pese a que sin el central sueco han encajado 15 goles en cinco partidos.

Sobre el estado anímico del equipo, que vive una complicada racha de juego y resultados, el técnico recordó que seguir en la pelea por Europa "es un objetivo con el que tampoco se contaba este año. Si no lo conseguimos, creo que hemos conseguido muchas cosas más allá de los objetivos clasificatorios en esta temporada".

"Hemos disfrutado de estar en Europa y la gente a veces le da un valor mayor al que le damos los que estamos en el día a día queriendo ganar. De los momentos más bonitos que he vivido como entrenador ha sido después de perder el otro día. Estamos orgullosos del sentimiento y de la unión que hay alrededor del equipo", confesó Claudio Giráldez.