Alberto Bravo 21 ABR 2026 - 16:06h.

El central sueco no tiene fecha de regreso tras sufrir una lumbalgia con su selección

Carl Starfelt, baja para el Barcelona-Celta: las opciones de Claudio Giráldez

Compartir







VigoCarl Starfelt se perderá el quinto partido oficial de manera consecutiva con el Celta de Vigo a causa de una lumbalgia. El central regresó lesionado tras clasificarse para el Mundial con Suecia. A pesar de los esfuerzos de los servicios médicos del club el jugador sigue entrenándose en solitario. Claudio Giráldez, su entrenador, reconoció que en estos momentos no se marcan una fecha de regreso para el defensor ya que su evolución no es buena.

"Evidentemente nos preocupa. No es lo ideal, no está evolucionando bien de la lesión, no está haciendo nada con el grupo. Va avanzando poco a poco para poder dar pasos pequeñitos, pero que le puedan dar confianza para volver a estar", explicó Claudio Giráldez tras confirmar que Carl Starfelt seguirá siendo baja para el partido de este miércoles contra el FC Barcelona.

Cuestionado por la evolución de estado de la espalda del futbolista confesó Giráldez que "vamos día a día viendo cómo está. Ojalá pase lo antes posible, pero de momento él es el primero que está preocupado y a ver cómo vamos evolucionando".

A causa de esta lumbalgia el central nórdico se ha perdido los últimos cinco partidos oficiales, en los que su equipo encajó un total de 15 goles. El técnico porriñés cuenta con Yoel Lago, Joseph Aidoo y Carlos Domínguez para jugar de líbero en el centro de la línea de tres del Celta de Vigo para este tramo final donde el equipo pelea por volver a clasificarse para competiciones europeas.

La intención de los servicios médicos del Celta de Vigo es seguir trabajando con Carl Starfelt para que pueda reaparecer ante el Villarreal o en el siguiente compromiso liguero en Balaídos, el domingo 3 de mayo ante el Elche CF. Sin embargo las palabras de Claudio Giráldez, junto a que el jugador no ha sido capaz aún de hacer trabajo con el grupo, no invitan al optimismo.