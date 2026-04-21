Alberto Bravo 21 ABR 2026 - 15:34h.

El delantero suma 2.365 minutos de juego en 43 partidos oficiales con el Celta

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VigoBorja Iglesias ha llegado muy desgastado a las últimas semanas de la temporada. El delantero santiagués ha perdido frescura ahora que el calendario se ha vuelto muchísimo más exigente. Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, ha buscado aligerar su carga de minutos pero las ausencias en algunos tramos de la temporada de Ferran Jutglà y Pablo Durán le han obligado a jugar más de lo esperado.

De cara a las siete finales que le quedan por delante a los celestes el preparador porriñés buscará "dosificar" su participación y la de algunos de sus compañeros más castigados. Claudio Giráldez se mostró convencido que Borja Iglesias "nos va a aportar mucho de aquí al final de temporada, no tengo ninguna duda. Creo que es normal que haya momentos en los que jugadores que han tenido mucha importancia o mucho peso encima de los hombros del equipo puedan tener momentos en los que no nos salen tan bien las cosas".

"Borja nos va a dar mucho de aquí al final de temporada y no me cabe ninguna duda", insistió el entrenador. "Hay jugadores que pueden llegar un poquito más frescos ahora mismo en lo físico y en lo mental, es normal", apuntó Claudio Giráldez pensando en alternativas como Pablo Durán o Ferran Jutglà en punta en estos últimos partidos de Liga.

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"Borja, encima, ha tenido mucho menos descanso porque ha ido con la selección y creo que es de agradecer la temporada que ha hecho este año, la cantidad de goles que nos ha dado y las alegrías que nos va a dar de aquí al final de temporada, no tengo ninguna duda", continuó desgranando Claudio Giráldez. "Creo que también él trabaja todos los días para ello", agregó.

El porriñés también amplió ese desgaste a otros compañeros que han rotado menos en una temporada en la que llevan disputados 48 partidos oficiales: "Borja, Marcos Alonso, Starfelt, Ilaix... son jugadores que han tenido quizá menos rotación por diversos motivos, por bajas en esas posiciones, porque así lo hemos decidido nosotros, y es lógico que puedan llegar un poquito más justos en este momento de la temporada".

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"Habrá que dosificar sus minutos para que, cuando nos los den, sean de calidad, y eso es lo que intentaremos hacer", concluyó el entrenador del Celta de Vigo en su comparecencia previa al partido de Liga contra el FC Barcelona en el Camp Nou que se disputará este miércoles con motivo de la disputa de la jornada 33 de Liga.